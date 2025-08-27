Die Fortuna hat einen Traumstart erwischt. – Foto: Boris Hempel

Jung, hungrig, ungeschlagen: Die U23 begeistert zum Saisonstart Die U23 von Fortuna Düsseldorf steht nach fünf Spieltagen in der Regionalliga West auf Platz drei.

Luca Raimund war beim 2:0-Erfolg gegen den Bonner SC bereits der fünfte Profi, den Cheftrainer Daniel Thioune seit dem Saisonstart an die Regionalliga-Mannschaft von Fortuna abstellte. Florian Schock hatte in den ersten beiden Partien der Saison das U23-Tor gehütet, verletzte sich aber in seinem zweiten Einsatz und fällt mit einem Sehnenriss länger aus. Ähnlich traf es Karim Affo, der dreimal für die „Zwote“ auflief und sich gegen Bocholt (2:2) eine Verletzung zuzog. Tim Rossmann, der aus einer langen Verletzungspause kam, sammelte gegen Bocholt ebenso Spielpraxis. Und Sima Suso, der wie Raimund gegen Bonn in der Startelf stand, hat sogar drei der bisherigen fünf Partien absolviert.

Langeneke hochzufrieden „Die Jungs, die bisher von oben runtergekommen sind, bringen in allererster Linie eine gute Einstellung mit“, lobte U23-Coach Jens Langeneke nach dem Sieg am Samstag. „Das ist auch die Grundbedingung, die ich an sie stelle. Ich erwarte nicht, dass sie hier Spiele gewinnen. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn sie nur für ein Spiel zu uns kommen.“ Dennoch sei es nicht allzu schwierig, die Akteure ins Team einzubinden, selbst wenn es oft einen kleinen Haken gibt: „Natürlich ist es für uns in der Trainingswoche etwas schwieriger, dass die Jungs, wenn überhaupt, nur beim Abschlusstraining dabei sind“, sagte der Trainer.

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 16:00 live PUSH Darüber, dass sich Suso oder Raimund gegen Bonn nicht gut ins Team einfügen könnten, hatte sich Langeneke nur wenige Sorgen gemacht. „Sima habe ich vor einigen Jahren in meine U17 geholt, daher kennen wir uns schon sehr lange. Da braucht es keine Eingewöhnungszeit. Und auch Luca Raimund hat die Aufgabe gut angenommen. Insgesamt ist es immer mal wieder ein bisschen anspruchsvoll, wenn Spieler von den Profis dazukommen. Aber ein großes Problem ist es für uns nicht.“ Zumal, da die Ergebnisse nach fünf Spieltagen für sich sprechen. Die „Zwote“ blieb auch gegen Bonn ungeschlagen und zog mit elf Punkten auf dem Konto mit Tabellenführer Siegen und der zweitplatzierten U23 aus Gladbach gleich – neben den Düsseldorfern die einzigen Teams, die noch keine Niederlage verzeichneten. „Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Das war fast unsere beste Saisonleistung“, sagte Langeneke. „Schon in der ersten Hälfte hatten wir viele Vorteile und viel Ballbesitz gegen einen teilweise tiefstehenden Gegner. Wir haben uns gute Chancen herausgespielt und mussten in ein, zwei Umschaltsituationen aufpassen, haben aber trotzdem ganz wenig zugelassen und sind nicht ungeduldig geworden.“