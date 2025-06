Jung, flexibel, defensiv stark: Lion Toure verstärkt den FC Alte Haide

Seine fußballerische Laufbahn begann Lion beim SV Italia München, bevor er über die Stationen Feldmoching, Eintracht München, TuS Holzkirchen und SV Nord Lerchenau wichtige Grundlagen und spielerische Reife entwickelte. Den Schritt in den Herrenbereich vollzog er anschließend bei Eintracht München I, wo er sich auf Anhieb durchsetzen und erste belastbare Spielpraxis auf hohem Amateurniveau sammeln konnte.

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich über einen weiteren vielversprechenden Neuzugang in der Defensive: Mit Lion Toure stößt ein junger, entwicklungsfähiger und vielseitig einsetzbarer Abwehrspieler zur ersten Mannschaft, der trotz seiner erst 19 Jahre bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt hat.

Cheftrainer Cenkhan Kabalakli sieht in ihm ein klares Entwicklungstalent:

„Lion bringt eine gesunde Mischung aus physischer Stärke, taktischem Verständnis und Demut mit. Er will lernen, er will Verantwortung übernehmen – genau solche jungen Spieler brauchen wir, um langfristig Stabilität und Tiefe im Kader aufzubauen.“

Auch Abteilungsleiter Mentor Ptyqaj lobt die Verpflichtung:

„Lion ist ein Spieler mit Charakter. Er hat in mehreren Vereinen bewiesen, dass er sich an neue Herausforderungen anpassen kann. Jetzt ist es an der Zeit, dass er bei uns den nächsten Schritt macht – und wir geben ihm dafür die Plattform.“

Lion Toure selbst freut sich auf die neue Aufgabe:

„Für mich ist der Wechsel zum FC Alte Haide ein großer Schritt. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen, mich weiterentwickeln und mit der Mannschaft gemeinsam erfolgreich sein. Ich freue mich riesig auf die neue Saison.“

Mit Lion Toure gewinnt der FC Alte Haide‑DSC München einen hochveranlagten Defensivspieler, der mit Einsatz, Flexibilität und Haltung überzeugt – und das Potenzial mitbringt, sich langfristig im Herrenbereich zu etablieren.