Jung, ehrlich - und gerne Meilen zweimal schlagen!

Im Sommercheck von FuPa Zürich stehen die Protagonisten des Amateurfussballs aus sämtlichen Ligen im Fokus. Diesmal mit Marzio Nespoli , Trainer beim FC Egg ( 4. Liga, Gruppe 8 ).

Du möchtest den FuPa-Sommercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Sommercheck-Fragen . Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

Gibt es Veränderungen im Team?

Zugänge: Drei Rückkehrer von Mönchaltorf Junioren-A-Promotion. Liano Guntern (2007), Liam Walser (2007) und Yannick Andrade (2005), Ben Schnerring (2005, eigene Jugend).

Abgänge: Lars Gerlach (zu Männedorf), Jan Ott (Gossau)



Welche Teams in deiner Gruppe werden vorne mitspielen?

Ich sehe eine Fünfergruppe aus Meilen, Racing Club II, Seefeld III, Greifensee II und uns.

Welche Teams werden um den Abstieg spielen?

Ich denke da an Gossau III und Zollikon II.

Welches Team wird überraschen?

Hmm..., schwierig. Aber ich denke, Uster III (Südländer) und Witikon II (junges Team) könnten die Überraschungen sein.

Wo steht dein Team Ende Saison?

Unser Ziel ist klar intern definiert und wir werden im Winter schauen, wo wir stehen.

Wer ist der "versteckte Star" in eurem Team – und warum merkt das (noch) keiner?

Stars gibt es bei uns nicht. Wir haben im ersten Jahr den Aufstieg gemeinsam erreicht, sind gemeinsam leider wieder abgestiegen und wollen gemeinsam das Ziel erreichen.

Welche drei Wörter beschreiben eure Mannschaft am besten – ehrlich!

Jung, ehrlich, coole Jungs. Drei Wörter sind aber wenig dafür.

Wenn euer Team ein Lied wäre – welches?

"Eye Of The Tiger", Survivor

Wen im Team würdet ihr auf keinen Fall ins Tor stellen – und warum?

Concalo Ferreira. Er ist um einiges besser draussen :-)

Wenn ihr diese Saison nur ein Spiel gewinnen könntet – welches müsste es sein?

Denke Meilen :-) Wir sind beide Absteiger aus der 3. Liga.