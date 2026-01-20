Jung, ehrgeizig, in der Spur

Fünf Wochen ließ die U23 des KSV Hessen Kassel nach der Hinrunde die Seele baumeln – ganz ohne Stillstand. Früh wurden Lauf- und Athletikeinheiten eingeschoben, um den Rhythmus nicht zu verlieren. Seit dem 14. Januar 2026 läuft die offizielle Vorbereitung: Im Mittelpunkt stehen stabile Abläufe „auf und neben dem Platz“ und das konsequente Arbeiten an den eigenen Schwerpunkten, wie Teammanagerin Nadine Römer nach einem Gespräch mit Trainer Danny Overkamp berichtet.

Die Ausgangslage vor der Saison war anspruchsvoll: elf neue Spieler, dazu ein komplett neues Trainerteam. Umso bemerkenswerter ist, wie rasch sich die Mannschaft gefunden hat. Über klare Strukturen mit Ball erspielte sich die U23 viele Chancen und erzielte zahlreiche Treffer. Gleichzeitig legte das Team Wert auf sauberes Umschalten in die Defensive – ein Faktor, der sich in einer vergleichsweise niedrigen Gegentorzahl widerspiegelt. Bei aller Freude über die aktuelle Tabellensituation bleibt der Ton im Umfeld nüchtern: „Tabellenstände sind nur Momentaufnahmen“, heißt es – entscheidend sei, den Weg inhaltlich weiterzugehen.

Bewegung im Kader – Liga bleibt offen

Was sogar besser lief als erwartet: die Vermittlung der Spielidee. Die Mannschaft habe schnell erkannt, dass der Ansatz trägt – auch, weil der Kader „extrem ehrgeizig und vor allem sehr fleißig“ sei. Nicht ohne Stolz verweist man darauf, dass Kassel häufig als jüngstes Team der Liga aufläuft, teils mit rund 20 Jahren im Schnitt. Baustellen werden intern klar angesprochen, Details bleiben bewusst im Team – aber die Richtung ist eindeutig: Entwicklung vor Ergebnisdenken, ohne den sportlichen Anspruch zu verlieren.