Jung aber erfahren: RWE verpflichtet Linksverteidiger

– Foto: Tanja Kaltofen

Vom Chemnitzer FC wechselt Niclas Walther in die Landeshauptstadt. Der 23-jährige Linksverteidiger unterschrieb bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 22 auflaufen.

Mit Niclas Walther gewinnt RWE einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung in der Regionalliga Nordost verfügt. Der gebürtige Chemnitzer wurde beim CFC ausgebildet und schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft. Seit seinem Regionalliga-Debüt im Jahr 2021 absolvierte er 127 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse.

Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber sieht in dem Neuzugang eine wichtige Verstärkung für die Defensive. „Niclas hat in Chemnitz über mehrere Jahre konstant auf hohem Regionalliga-Niveau gespielt und dabei früh Verantwortung übernommen“, sagt Gerber. In den Gesprächen habe man „einen sehr reflektierten und ehrgeizigen Spieler kennengelernt, der sich bewusst für den nächsten Schritt entschieden hat“. Der Trainer ist überzeugt, „dass er sportlich und charakterlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt“.