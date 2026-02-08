Jumping-Fitness statt Testspiel

Trotz der intensiven Belastung überwog nach der Einheit die gute Stimmung. Beim anschließenden Gruppenfoto konnten fast alle Spieler wieder lachen – ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft auch unter schwierigen Bedingungen zusammenrückt. Intensive Einheit auf dem Trampolin Angeleitet wurde das Training von Jumping-Fitness-Trainerin Gjina Malici. Auf Trampolinen absolvierten Spieler und Trainerteam ein abwechslungsreiches Programm aus Sprüngen, Laufintervallen sowie Stabilitäts- und Kraftübungen. Dazu gehörten unter anderem Liegestütze und wechselnde Belastungsphasen von 10, 20 und 30 Sekunden, in denen sich lockeres Joggen und Vollsprints abwechselten. Den Abschluss bildeten ausgiebige Dehneinheiten.

Die Belastung zeigte Wirkung: Die rund 60 Minuten verlangten den Spielern konditionell alles ab und ersetzten zumindest teilweise die fehlende Spielpraxis. Hammer muss Einheit abbrechen Nicht bis zum Ende dabei sein konnte Eric Hammer. Der Rechtsverteidiger musste die Einheit nach wenigen Minuten aufgrund eines Migräneanfalls mit Aura abbrechen. Dabei kam es zu Sehstörungen und leichten Ausfallerscheinungen. Im Laufe des Abends besserte sich sein Zustand jedoch, die Beschwerden gingen deutlich zurück.