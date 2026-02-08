 2026-02-06T13:16:52.650Z

Jumping-Fitness statt Testspiel

MTV Wolfenbüttel setzt in der Vorbereitung auf alternative Trainingsformen und Teamzeit

von red · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Salinger

Die Wintervorbereitung des MTV Wolfenbüttel bleibt weiterhin von Improvisation geprägt. Nachdem das geplante Testspiel gegen den SSV Vorsfelde abgesagt werden musste, ordnete Trainer Deniz Dogan am Samstagmorgen ein alternatives Trainingsprogramm an. Statt auf dem Platz stand für die Oberliga-Kicker eine Jumping-Fitness-Einheit im Funktionsgebäude des Sportparks Meesche auf dem Plan.

Trotz der intensiven Belastung überwog nach der Einheit die gute Stimmung. Beim anschließenden Gruppenfoto konnten fast alle Spieler wieder lachen – ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft auch unter schwierigen Bedingungen zusammenrückt.

Intensive Einheit auf dem Trampolin

Angeleitet wurde das Training von Jumping-Fitness-Trainerin Gjina Malici. Auf Trampolinen absolvierten Spieler und Trainerteam ein abwechslungsreiches Programm aus Sprüngen, Laufintervallen sowie Stabilitäts- und Kraftübungen. Dazu gehörten unter anderem Liegestütze und wechselnde Belastungsphasen von 10, 20 und 30 Sekunden, in denen sich lockeres Joggen und Vollsprints abwechselten. Den Abschluss bildeten ausgiebige Dehneinheiten.

Die Belastung zeigte Wirkung: Die rund 60 Minuten verlangten den Spielern konditionell alles ab und ersetzten zumindest teilweise die fehlende Spielpraxis.

Hammer muss Einheit abbrechen

Nicht bis zum Ende dabei sein konnte Eric Hammer. Der Rechtsverteidiger musste die Einheit nach wenigen Minuten aufgrund eines Migräneanfalls mit Aura abbrechen. Dabei kam es zu Sehstörungen und leichten Ausfallerscheinungen. Im Laufe des Abends besserte sich sein Zustand jedoch, die Beschwerden gingen deutlich zurück.

Auch für Gjina Malici war die Einheit eine besondere Erfahrung. „Das hat super viel Spaß gemacht, weil es koordinativ etwas ganz anderes ist als das, was ich sonst mache“, erklärte die Trainerin. Sie leitet regelmäßig Jumping-Fitness-Kurse und ist zudem mit der Jazz- und Modern-Dance-Formation „Unique“ des MTV Wolfenbüttel in der 2. Bundesliga aktiv. Ihr Fazit fiel durchweg positiv aus: Die Mannschaft habe intensiv gearbeitet, geschwitzt und das Trainingsziel erreicht.

Gemeinsamer Ausklang stärkt das Team

Einen geplanten Mannschaftsabend verschob der Trainerstab aufgrund der Testspielabsage. Ganz ohne gemeinsames Beisammensein ging der Tag dennoch nicht zu Ende. Nach dem Training stärkten sich die Spieler zunächst mit Hotdogs, ehe sie gemeinsam die Bundesliga-Spiele vom Nachmittag verfolgten.

So endete ein weiterer außergewöhnlicher Vorbereitungstag – mit viel Bewegung, Teamgeist und dem klaren Ziel, trotz aller Widrigkeiten bestmöglich für die Rückrunde gerüstet zu sein.