🖤❤️ Julius Rüffer verstärkt die Offensive der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentieren: Julius Rüffer schließt sich den Schwarz-Roten an und wird künftig die Offensive verstärken.

Der 33-jährige Angreifer ist zur Zeit für BC Oberzier II im Einsatz und bringt reichlich Erfahrung aus dem Dürener Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn hat Julius auf verschiedenen Stationen regelmäßig seine Torgefahr unter Beweis gestellt und dabei immer wieder auch als Vorbereiter Akzente gesetzt.