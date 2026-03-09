🖤❤️ Julius Rüffer verstärkt die Offensive der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentieren: Julius Rüffer schließt sich den Schwarz-Roten an und wird künftig die Offensive verstärken.
Der 33-jährige Angreifer ist zur Zeit für BC Oberzier II im Einsatz und bringt reichlich Erfahrung aus dem Dürener Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn hat Julius auf verschiedenen Stationen regelmäßig seine Torgefahr unter Beweis gestellt und dabei immer wieder auch als Vorbereiter Akzente gesetzt.
Mit seiner Routine, seiner körperlichen Präsenz passt Julius gut in das Profil, das der Verein für die neue Spielzeit sucht. Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernehmen kann und der der Mannschaft im vorderen Bereich zusätzliche Stabilität und Durchschlagskraft geben soll.
Mit der Verpflichtung von Julius Rüffer treibt der FC Victoria Pier-Schophoven den Aufbau einer ambitionierten und schlagkräftigen Truppe für 2026/2027 weiter voran.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Julius Rüffer, Trainer Kai Schiefbahn
Du willst bei uns als Spieler einsteigen oder unser Team als Betreuer unterstützen?
📩 join@victoria-pier.de | 📸 https://www.instagram.com/fc.victoria.pier.schophoven/ | 👍 https://www.facebook.com/FC.Victoria.Pier.1910.Schophoven