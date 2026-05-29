Julius-Hirsch-Preis – Wer jetzt noch mitmachen kann

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die eingereichten Aktivitäten zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 stattgefunden haben oder in diesem Zeitraum begonnen worden sein. Voraussetzung ist ein klarer Bezug zum Fußball sowie ein Schwerpunkt der Aktion in Deutschland. Der DFB betont, dass ausgezeichnet wird, wer sich im Stadion, im Verein, auf dem Fußballplatz oder im gesellschaftlichen Umfeld in besonderer Weise für Verständigung, Vielfalt und gegen Ausgrenzung engagiert. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2026. Neben klassischen Bewerbungen können auch Vorschläge eingereicht werden.

Jährlich werden drei Projekte ausgezeichnet, die jeweils ein Preisgeld von 7.000 Euro erhalten. Ein Blick auf die bisherigen Preisträger zeigt, wie vielfältig das Engagement gegen Diskriminierung im Fußball ist: Schulprojekte, Vereinsinitiativen, Fanaktionen oder sozialpädagogische Programme haben in den vergangenen Jahren überzeugt und verdeutlichen, wie breit die gesellschaftliche Wirkung des Preises ist.

Wer war Julius Hirsch?

Benannt ist die Auszeichnung nach Julius Hirsch, einem der bedeutendsten jüdischen Fußballer der deutschen Sportgeschichte. Der 1892 geborene Linksaußen wurde Deutscher Meister mit dem Karlsruher FV und der SpVgg Fürth, nahm 1912 an den Olympischen Spielen teil und stellte im selben Jahr einen bis dahin unerreichten Torrekord auf. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Hirsch systematisch ausgegrenzt und entrechtet. 1943 wurde er nach Auschwitz deportiert und ermordet. Sein Schicksal steht stellvertretend für die Verfolgung jüdischer Sportlerinnen und Sportler in der NS-Zeit - und macht deutlich, warum der Preis bis heute eine so große moralische und gesellschaftliche Bedeutung hat.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es auf der Website des DFB.