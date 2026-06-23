Julius Düker verstärkt die Freiburger U23

Julius Düker wechselt zur neuen Saison in die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Der 30-jährige Offensivspieler kommt vom TSV Havelse und bringt Erfahrung aus zahlreichen Spielen in der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga mit.

Der gebürtige Braunschweiger durchlief unter anderem die Nachwuchsleistungs-zentren des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig. Dort sammelte er früh erste Erfahrungen im Herrenbereich und feierte im September 2014 sein Profidebüt in der 2. Bundesliga.

In den darauffolgenden Jahren war Düker für den 1. FC Magdeburg, den SC Paderborn 07, Eintracht Braunschweig, den SV Meppen und den TSV Havelse aktiv. Mit dem 1. FC Magdeburg gewann er 2018 die Meisterschaft der 3. Liga und stieg in die 2. Bundesliga auf. 2022 zog es den Angreifer erstmals ins Ausland zum indischen Erstligisten Chennaiyin FC, ehe er nach einer Saison zum TSV Havelse zurückkehrte. Dort führte er die Niedersachsen 2025 als Kapitän zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord und zum Aufstieg in die 3. Liga. In seiner bisherigen Karriere bringt es der Offensivspieler auf mehr als 300 nationale und internationale Profi-Partien.