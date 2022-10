Julius Biada fällt länger aus 1.FC Saarbrücken: Offensivspieler erlitt Muskelfaserriss

Der 1. FC Saarbrücken muss in den nächsten Wochen einen weiteren Offensivspieler ersetzen. Nach Sebastian Jacob (Kreuzbandriss) und Adriano Grimaldi (Muskelbündelriss) fällt nun auch Julius Biada (Muskelfaserriss) lange aus.

Weitere Hiobsbotschaft für Drittligist 1.FC Saarbrücken. Der offensiveMittelfeldspieler Julius Biada hat sich beim Spiel in Dresden einenMuskelfaserriss in der Wadenmuskulatur zugezogen und fällt damit vermutlichbis zur Winterpause aus. Das ergab die heutige Untersuchung durch Mannschaftsarzt Dr. Markus Pahl.Damit vergrößern sich die Personalsorgen beim FCS. Dieser Ausfall istbesonders tragisch, da Biada gerade erst aus einer langen Verletzungspausekam und sich den Weg in die Startelf erarbeitete. Der FCS hofft, dass die Breitedes Kaders auch diesen Ausfall kompensieren kann.