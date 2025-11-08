Julius Alt trifft doppelt gegen VfR

Nach einem furiosen Start mit einem 5:1-Sieg gegen die doch ein bisschen öfter trainierenden Jungprofis von Holstein und zuletzt fünf Siegen in Folge hätte man meinen können, die Soranno-Elf spielt um die Meisterschaft mit. Aber dazwischen lag eine längere Schwächephase, sodass Kilia als Siebter nach der Hinrunde seinen letztjährigen Hallentitel nicht verteidigen kann und nicht den kurzen Weg zu den Hallenmasters nimmt. In der Halle dabei ist allerdings der heutige Gegner, der vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelte VfR Neumünster.

Freitagabend, Kiliaplatz. Der heimische FC trifft auf den Gast von Rasensport Neumünster. Ein Klassiker des schleswig-holsteinischen Amateur-Spitzenfußballs. Dieses Jahr aktuell Platz 7 gegen 5.

VfR sehnt die Winterpause herbei Die personell sowieso äußerst knapp aufgestellten Veilchen von Trainer Danny Cornelius haben in der Vorrunde echte Verschleißerscheinungen hinnehmen müssen. „Belastungssteuerung“ kann sich die Elf nicht leisten – wer einigermaßen fit ist, muss ran. Auch heute wieder. Luxusproblem wie Stammspieler fit auf der Bank? Selten – kennt Trainer Danny Cornelius kaum. Von seinen im Idealfall nur 13–14 Startelfkandidaten des Saisonstarts fehlten zuletzt immer so 3–4. Trotzdem wurden in den letzten vier Spielen wieder neun Punkte geholt.

Trainer Danny Cornelius (VfR Neumünster) im Spiel bei Kilia Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Wichtigstes VfR-Kadermitglied: Kerstin Felgentreu Vielleicht wichtigste Akteurin ist seit Wochen Physiotherapeutin Kerstin Felgentreu. Neben dem schon seit Jahren anstehenden Dauerjob, Keeper Christopher Newe Woche für Woche fit zu kneten, sind aktuell viele weitere Dauerbaustellen dazugekommen. Beide Ausnahmestürmer haben zuletzt schwer einstecken müssen, liefen heute aber auf. Die eigentlich gut aufgestellte Defensive war nach den Ausfällen von Jan Lippegaus und Kapitän Kenny Korup (erkrankt) heute alternativlos selbstaufstellend. Jonas Schomaker bekam Felgentreu rechtzeitig fit, bei Sven Freitag (Leistenprobleme) und Kevin Schulz (Knie) halfen aber auch Felgentreus Künste nichts. Auf der Bank saßen heute außer Co-Trainer Patrick Amponsah (Ü40) nur U21-Akteure. Kunstrasen? Zwar hatte der VfR am Mittwochabend seine letzte Einheit zwecks Spieltagsvorbereitung extra auf dem Kunstrasen des Städtischen Stadions in Neumünster absolviert, aber so richtig das Ding der Rasensportler ist das nicht. So hatte es schon in Landesligazeiten bei Kilia immer meist deutliche Packungen gegeben.

Tom Pachulski (Kilia Kiel) war ein sicher Rückhalt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kilia überlegen Und auch heute bestimmte die Soranno-Elf das Match von Beginn an. Marvin Müller (2., 12.) und Yannik Jakubowski (4., nach Ecke) hatten die frühe Führung auf den Füßen. Folgerichtig das 1:0, als Kilia in der eigenen Hälfte Einwurf hatte und es dann über vier Stationen zu schnell für den VfR wurde. Drilon Trepca lief final frei auf Newe zu und vollstreckte (17.). Danach ließ der Druck Kilias etwas nach, und durch Alija (24.) und Serifi (25.) kam auch der Gast zu ersten gefährlichen Abschlüssen.

Marvin Müller (Kilia Kiel) verpasst um Zentimeter ein Tor. – Foto: Ismail Yesilyurt

Konsequentes Kilia-Flügelspiel … … zog die Gästeketten immer weit auseinander. Mit Verschieben und Räume schließen hatte der VfR so durchgehend seine Schwierigkeiten, da das Kilia-Tempo oft nicht mitgegangen werden konnte. So fiel auch das 2:0. Devran Boztepe, von „Pipo“ Spohn freigespielt, konnte unbedrängt flanken, in der Mitte bewies Julius „Schule“ Alt Mittelstürmerqualitäten.

Christopher Kramer (VfR Neumünster) bearbeitet Devran Boztepe (li., Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Ilir Serifi mit Anschlusstreffer Nach der Pause gelang dem VfR schnell der Anschluss. Diesmal hatte der VfR einmal das Kilia-Konzept kopieren können und selbst schnell über außen gespielt. Ola Adesanya flankte von links, Ilir Serifi im Zentrum staubte ab. Soranno-Elf zieht die Zügel wieder an Nach schwächeren fünf Minuten zog der FC das Tempo wieder hoch. Wieder über links kam die Flanke rein, zunächst wehrte Newe noch hervorragend ab. Doch Alt war wieder da, wo ein torgefährlicher Mittelfeldspieler stehen muss, und verwandelte den Abpraller zum 3:1 (63.).

