Julius Alt ist Inter Türkspor Kiels Königstransfer

Julius Alt wechselt innerhalb Kiels von Kilia zu Inter Türkspor. – Foto: Ismail Yesilyurt

Dem Kieler Landesligisten Inter Türkspor ist ein echter Transferkracher gelungen. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal offiziell bekannt gab, wechselt der erfahrene Spielmacher Julius Alt an den Erich-Kästner-Weg. Nach fünf überaus erfolgreichen Jahren beim FC Kilia Kiel beginnt der 28-Jährige damit ein neues Abenteuer bei seinem insgesamt vierten Verein im Herrenbereich bisher.

Mit dieser Verpflichtung unterstreicht Inter Türkspor seine Ambitionen auf die sofortige Rückkehr in die Oberliga und holt sich geballte Qualität sowie reichlich höherklassige Erfahrung für das offensive Mittelfeld ins Boot.

Julius Rainer Alt, am 10. März 1998 in Preetz geboren, ist im schleswig-holsteinischen Spitzenfußball längst eine feste Größe. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 1,75 Meter große, spielstarke Rechtsfuß unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren von Holstein Kiel und zog als 16-Jähriger sogar ins renommierte Jugendinternat des FC Schalke 04 (Gesamtschule Berger Feld), um sich im Ruhrgebiet auf Schalke weiterzuentwickeln.

Über die U19 der „Störche“ führte ihn sein Weg schließlich fest in den Herrenbereich angefangen bei Holstein Kiel II. Nach einer Saison beim Oberligisten PSV Neumünster folgten fünf sehr erfolgreiche Jahre bei Kilia Kiel. Wo Alt zwischen 2021 und 2026 sein sportliches Zuhause gefunden hatte und die erfolgreichste Ära der jüngeren Vereinsgeschichte entscheidend mitprägte .

In seiner bisherigen Laufbahn konnte Alt bereits zwei Oberliga-Meisterschaften feiern. Zu den absoluten Höhepunkten seiner Zeit am Hasseldieksdammer Weg gehörten zudem der emotionale Triumph beim Hallenmasters in Kiel sowie das denkwürdige Aufstiegsspiel zur Regionalliga vor 3.000 Zuschauern im Kilia-Stadion gegen den OSC Bremerhaven. Kilia-Trainer Nicola Soranno verabschiedete den Mittelfeldakteur im Juni 2026 schweren Herzens und lobte ihn als extrem verlässlichen, loyalen und mannschaftsdienlichen Charakter, der auch in der Kabine eine Lücke hinterlassen wird.

Als kreativer Kopf bringt Alt genau das mit, was Inter Türkspor gesucht hat: Er gilt als klassischer „Unterschiedsspieler“, der ein Spiel lenken und entscheiden kann. Neben seiner Übersicht zeichnen ihn extreme Torgefahr und die nötige Ruhe in engen, hektischen Situationen aus.

„Der Stratege, den wir gesucht haben“

Die Verantwortlichen bei Inter Türkspor machen kein Geheimnis daraus, wie stolz sie auf diesen (achten) Neuzugang sind. Liridon Imeri fand im Rahmen der Transfermeldung auf Instagram klare Worte zur Bedeutung der Verpflichtung: