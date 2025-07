Julio Peutler kehrt zu Jahn II zurück – Weiden startet in Ingolstadt

Dass viele Akteure des ASV Cham Jahn-Vergangenheit haben, ist hinlänglich bekannt. Für einen Spieler ist das Duell aber doch nochmal einen Tick besonderer. Julio Peutler war dreieinhalb Jahre Stammkeeper in Cham. Jetzt kehrte der 25-Jährige zu seinem langjährigen Jugendverein zurück, verstärkt ab sofort das Torwartteam der Regensburger U21. Der Transfer wurde am Donnerstag bekannt. Kurios: Gleich am ersten Spieltag trifft Peutler auf seine alten Teamkameraden.Unterdessen bringt Chams Trainer Faruk Maloku zwei weitere Personalien auf Jahn-Seite ins Spiel. Nämlich zwei Angreifer: „Die Regensburger haben ihren Kader in der Offensive mit Bayernliga-Torschützenkönig Fabian Ziegler und einem weiteren Unterschiedsspieler Kelvin Onuigwe qualitativ stark aufgebessert haben.“ Maloku erwartet ein „spannendes und enges Spiel“ und hofft natürlich auf einen positiven Saisonstart: „Wir wollen zu Hause erfolgreich starten und möglichst schnell ins sichere Fahrwasser kommen.“ In der Vorbereitung galt es einige neue Spieler zu integrieren, es gab einen gewissen Umbruch im Kader des ASV. Wie weit die neuformierte Truppe schon ist, das wird sich erstmals am Samstag zeigen. Beim Gastgeber muss einzig der weiterhin verletzte Jakub Hrudka passen.Auch Christoph Jank, der Dauer-Trainer des SSV Jahn II, arbeitet mit einigen neuen Gesichtern. Darunter der von Maloku angesprochene Tempo-Torjäger Fabian Ziegler, der vom Stadtrivalen SV Fortuna ausgeliehen wurde. Vorrangig kamen die Neuen aus der eigenen U19. Anders als im Vorjahr hielten sich die Personalveränderungen aber in einem überschaubaren Rahmen. Was haben die Domstädter im Auftaktspiel vor? „Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart. Unser Ziel ist, in Cham von Beginn an mit hoher Intensität zu agieren, um das Spiel zu gewinnen“, erklärt Jank in Kürze. Das Spieler-Trio Titus Knoche (erkrankt), Marvellous Ugwuanena (Muskelverletzung) und Johannes Rehwald (Bänderverletzung) steht auf der Ausfallliste. Letzte und vorletzte Saison ging stets die Heimmannschaft als Sieger vom Platz.