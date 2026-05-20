Julien Luca Gille wechselt zu Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Germania Bleckenstedt hat mit Julien Luca Gille einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der A-Juniorenspieler von Eintracht Braunschweig, der aktuell in der DFB-Nachwuchsliga aktiv ist, wird künftig für den FC Germania Bleckenstedt auflaufen.

Wie der Verein mitteilte, habe sich der Salzgitteraner „nach sehr guten Gesprächen und dem sofort spürbaren Wohlfühlfaktor relativ schnell“ für Germania entschieden. In seinem ersten Herrenjahr wolle Gille „den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung gehen“.

Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend von Eintracht Braunschweig und kann sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden. Besonders hervorgehoben werden seine „Laufbereitschaft“, seine „Mentalität“ sowie die Bereitschaft, „um jeden Zentimeter zu kämpfen“.