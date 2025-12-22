Julie Terlinden verlängert bei der SGS Essen

Die SGS Essen hat den Vertrag mit Julie Terlinden vorzeitig verlängert. Die 18-Jährige bleibt den Lila-Weißen damit langfristig bis 2028 erhalten. Terlinden ist gebürtige Essenerin und wechselte im Sommer 2024 aus Wesel ins Ruhrgebiet. Ihr Bundesliga-Debüt feierte sie am zweiten Spieltag der vergangenen Saison in Köln und kommt seitdem auf 18 Partien im Essener Trikot.
Ihren ersten Treffer erzielte die flexibel einsetzbare Außenspielerin am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison beim 3:0-Erfolg in Leipzig. „Für mich schließt sich hier ein Kreis“, sagt Terlinden. „Ich bin in Essen geboren, der Pott liegt mir im Blut. Hier fühle ich mich wohl, auf und neben dem Platz. Die Mentalität passt: hart arbeiten, mehr geben als andere, füreinander einstehen und dabei auch mal einen flotten Spruch auf den Lippen haben. Besonders begeistert mich das besondere Gefühl rund um den Verein: die Hafenstraße, das Feuer, die Leidenschaft. Diese Ehrlichkeit, Direktheit und das Kämpfen bis zum Schluss – dafür steht die SGS und damit kann ich mich zu hundert Prozent identifizieren.“
In der laufenden Spielzeit musste die sechsmalige deutsche U-Nationalspielerin lange aufgrund einer hartnäckigen Verletzung zuschauen, kämpfte sich aber zurück und feierte bei der Auswärtspartie in Freiburg ihre Rückkehr auf den Platz. „Der erste Schritt ist getan. Ich habe mein Comeback gegeben. Jetzt heißt es arbeiten, Gas geben und verlorene Zeit aufholen. Ich will Verantwortung übernehmen, mich voll einbringen und das Team bestmöglich unterstützen.“
„Das ist eine tolle Nachricht! Wir freuen uns sehr, dass Julie weiterhin bei uns bleibt“, meint Trainerin Jessica Wissmann. „Sie war in der letzten Saison schon auf dem Sprung zur Stammspielerin und hat ihr Potenzial dabei noch lange nicht ausgeschöpft.“„ Julie passt von ihrer ganzen Art her einfach zu uns“, betont auch Geschäftsführer Florian Zeutschler. „Trotz ihrer zuletzt langen Verletzungszeit trauen wir ihr absolut zu, in den kommenden Jahren eine tolle Entwicklung bei uns zu nehmen und freuen uns daher sehr, sie langfristig bei uns zu wissen."