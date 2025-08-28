Ismanovski wird noch ausfallen. – Foto: Spielerprofil

Juliano Ismanovski fehlt 1. FC Kleve noch zwei Wochen Der Oberligist setzt sich beim Bezirksligisten TSV Weeze durch. Beide Trainer bezeichnen das Testspiel als gelungen.

Der Oberligist 1. FC Kleve hat am Dienstagabend ein kurzfristig vereinbartes Testspiel beim Bezirksligisten TSV Weeze mit 5:0 (3:0) gewonnen. Das Ergebnis interessierte beide Trainer nach der Partie allerdings nur am Rande. Für sie war wichtig, dass die Begegnung vor knapp 100 Zuschauern ihren eigentlichen Zweck erfüllt hatte. Sie wollten Akteuren, die zuletzt nicht so viele Einsatzzeiten hatten, die Chance geben, Spielpraxis zu sammeln.

Souveräner Sieg „Die Leistung meiner Mannschaft stimmte. Sie hat sich gut präsentiert, obwohl wir tags zuvor noch hart trainiert hatten“, sagte Ferhat Ökce, Coach des mit einem Sieg und einem Remis in die Saison gestarteten Bezirksliga-Neulings TSV Weeze. Der TSV erhielt auch ein Lob vom 1. FC Kleve. „Weeze war ein sehr fairer Gegner und toller Gastgeber“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar.

In der Startelf des Oberligisten standen nur zwei Akteure, die am Sonntag in der Meisterschaft beim 2:1-Heimsieg gegen die DJK Adler Frintrop erste Wahl gewesen waren: Memlan Darwish und Nermin Badnjevic. Sie wurden zur Pause ausgewechselt. Elias Reffeling (8.), Nermin Badnjevic (32.) und Dario Gerling (40., 62., 83.) erzielten die Tore der Gäste. Testspiele dieser Art will der 1. FC Kleve jetzt häufiger bestreiten. „Denn da haben die jungen Akteure im Kader die Chance, viel Spielpraxis zu sammeln. Und wir können sehen, wie weit sie in ihrer Entwicklung schon sind“, sagte Akpinar. Die aus der eigenen Jugend aufgerückten Elias Reffeling, Daniel da Costa und Ilkay Akpinar sollen demnächst auch in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A die eine oder andere Chance erhalten, noch mehr Erfahrungen im Seniorenfußball zu sammeln.