Julian Sutter wird beim FC Denzlingen Nachfolger von Marco Dufner Trainerwechsel beim Oberligisten von BZ/PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Denzlingen stellt im Sommer die Weichen neu: Zur kommenden Saison übernimmt Julian Sutter das Traineramt beim FC Denzlingen und folgt damit auf Marco Dufner.

Der Verein bestätigt den Wechsel offiziell und bedankt sich ausdrücklich bei Marco Dufner für dessen engagierte Arbeit. In der verbleibenden Oberliga-Rückrunde möchte der FCD mit Dufner so lange wie möglich die Minimalchance auf den Klassenerhalt wahren. In den drei Jahren unter seiner Leitung hat er die Mannschaft zwei Jahre in der Oberliga und ein Jahr in der Verbandsliga betreut. Nach dem etwas unglücklichen Oberligaabstieg vor zwei Jahren gelang ihm mit Co-Trainer Michael Meier der sofortige Wiederaufstieg.

Leider funktionierten in der abgelaufenen Vorrunde nicht alle Leistungsträger wie gewünscht, sodass sich der Verein in der Winterpause von einigen Spielern getrennt hat. Dass das Team funktioniert, hat die Mannschaft zum Rückrundenauftakt beim 4:3 gegen Hollenbach nach 0:3 Rückstand gezeigt. Der FC Denzlingen würdigt Dufners fachliche Kompetenz, seine Identifikation mit dem Verein sowie seinen großen persönlichen Einsatz.