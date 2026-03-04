Julian Sutter wird beim FC Denzlingen Nachfolger von Marco Dufner

Der FC Denzlingen stellt im Sommer die Weichen neu: Zur kommenden Saison übernimmt Julian Sutter das Traineramt beim FC Denzlingen und folgt damit auf Marco Dufner.
Der Verein bestätigt den Wechsel offiziell und bedankt sich ausdrücklich bei Marco Dufner für dessen engagierte Arbeit. In der verbleibenden Oberliga-Rückrunde möchte der FCD mit Dufner so lange wie möglich die Minimalchance auf den Klassenerhalt wahren.
In den drei Jahren unter seiner Leitung hat er die Mannschaft zwei Jahre in der Oberliga und ein Jahr in der Verbandsliga betreut. Nach dem etwas unglücklichen Oberligaabstieg vor zwei Jahren gelang ihm mit Co-Trainer Michael Meier der sofortige Wiederaufstieg.
Leider funktionierten in der abgelaufenen Vorrunde nicht alle Leistungsträger wie gewünscht, sodass sich der Verein in der Winterpause von einigen Spielern getrennt hat. Dass das Team funktioniert, hat die Mannschaft zum Rückrundenauftakt beim 4:3 gegen Hollenbach nach 0:3 Rückstand gezeigt.
Der FC Denzlingen würdigt Dufners fachliche Kompetenz, seine Identifikation mit dem Verein sowie seinen großen persönlichen Einsatz.
Mit Julian Sutter übernimmt nun ein Trainer, der neue Impulse setzen soll. Der Verein sieht in ihm einen ambitionierten Fußballfachmann mit klarer Spielidee und hoher Motivation. Julian hat beim FCD als B- und A-Junior sowie ein Jahr als Aktiver die Fußballstiefel geschnürt.
Unterstützt wird seine Arbeit von seinem Bruder Fabian, der auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurückblicken kann und über viel Erfahrung verfügt. Fabian Sutter wird sich in die sportliche Leitung integrieren und sich hauptsächlich um die Spielerkader des FC Denzlingen verantwortlich sehen.
Vom jetzigen Kader sollen wichtige Stammspieler und motivierte Nachwuchstalente gehalten werden, ergänzt durch vier bis fünf Spieler aus dem Förderteam und dem einen oder anderen Neuzugang.
Sutter betonte bei seiner Vorstellung, dass er sich auf die Aufgabe freue und den eingeschlagenen Weg des Vereins fortführen wolle. „Der FC Denzlingen verfügt über großes Potenzial und eine gute Infrastruktur. Darauf wollen wir aufbauen“, so Sutter.
Der Trainerwechsel erfolgt planmäßig zur neuen Saison, sodass beiden Seiten ausreichend Zeit für einen strukturierten Übergang bleibt. Für die aktuelle Spielzeit steht weiterhin Marco Dufner an der Seitenlinie. Verein und Trainer wollen gemeinsam alles daransetzen, die Saison bestmöglich abzuschließen.
Mit dem frühzeitig kommunizierten Wechsel schafft der FC Denzlingen Klarheit für Spieler, Umfeld und Fans – und richtet den Blick zugleich nach vorne.