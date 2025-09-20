Julian Stöhr: „Wir hinken unserem Anspruch etwas hinterher“

Eine ungeschlagene Vorbereitung und nur eine Niederlage aus den ersten sieben Pflichtspielen – das liest sich nach einer Bilanz, mit der viele Vereine zufrieden wären. Beim KFC Uerdingen ist das etwas anders. Denn der KFC ist kein normaler Oberligist. Der neue Trainer Julian Stöhr spricht darüber, warum er sich für den KFC Uerdingen entschieden hat und was er am Samstag im Duell mit seinem Ex-Verein erwartet.

Herr Stöhr, wie haben Sie die ersten Wochen und Monate beim KFC Uerdingen empfunden?

JULIAN STÖHR Sehr positiv. Nach den Gesprächen ganz zu Beginn war ich recht positiv gestimmt, das hat sich auch alles so fortgesetzt. Sportlich haben wir im Pokal überzeugt, in der Liga eher noch durchschnittlich. Aber insgesamt habe ich einen positiven Eindruck vom gesamten Verein.

Welche Beziehung hatten Sie vorher zum KFC?

STÖHR Über die Presse habe ich den Verein immer ein bisschen verfolgt, ob es nun die Oberliga- oder die Regionalligazeit war. Ich habe auch selbst ein, zwei Mal gegen den KFC gespielt. Ansonsten hatte ich wenig Berührungspunkte, weil ich hauptsächlich im Bereich Westfalen unterwegs war. Ich wusste, dass der KFC Uerdingen ein großer Traditionsverein am Niederrhein ist.

Wie und wann ist der erste Kontakt abgelaufen?

STÖHR Das war Ende April, da hatte mich Benjamin Skalnik (Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) kontaktiert. Am 1. Mai haben wir uns dann mit Michael Nagorny (Sportdirektor, Anm. d. Red.) am Löschenhofweg zu einem ersten Gespräch getroffen.

Wie schnell war für Sie klar, dass Sie das Abenteuer KFC angehen möchten?

STÖHR Relativ schnell. Die Gespräche haben mir einen sehr positiven Eindruck vermittelt. Das war ein bisschen gegensätzlich zu den Schlagzeilen, die der KFC zu der Zeit geschrieben hatte. Ich war der Meinung, dass es seriös angegangen wird. Das hat sich bisher auch bestätigt, ich bin rundum zufrieden.

Es musste ein nahezu komplett neuer Kader zusammengestellt werden. Worauf haben Sie geachtet?

STÖHR Wir haben alle drei Ideen von Spielern gehabt, die wir angesprochen haben, die auf dem Markt waren. Das war nicht so leicht, weil sicher auch der ein oder andere Spieler, den wir gerne gehabt hätten, nicht zu uns gekommen ist, weil er schon woanders unterschrieben hatte oder durch die unklaren Verhältnisse abgeschreckt wurde. Ansonsten haben wir geschaut, welche Positionen wir wie besetzen wollen und welche Struktur wir dem Kader geben wollen.

Hatten Sie einen Wunschspieler? Und wieso?

STÖHR Jeder hatte seine Vorschläge eingebracht. Ich wollte Jan Bachmann unbedingt mitnehmen. Bei Ole Päffgen und Alexander Lipinski musste ich nicht lange überlegen. Als Spieler wie Yasin-Cemal Kaya oder Mohamed Benslaiman Benktib vorgeschlagen wurden, war ich auch sofort dafür. Seongsun You wollte ich auch gerne im Kader haben. Andere Spieler, die wir verpflichtet haben, kannte ich vorher gar nicht. Am Ende haben wir auch manche Spieler nicht bekommen, die wir gerne verpflichtet hätten.

Sie haben Jan Bachmann angesprochen, wie lief seine Verpflichtung ab?

STÖHR Direkt nach meiner Einigung mit Uerdingen habe ich Jan Bachmann angerufen. Ich wusste, dass er sich in Gesprächen mit anderen Vereinen befindet, dass er nicht in Essen bleiben wollte. Als er von der Möglichkeit gehört hat, mit mir zum KFC zu gehen, war er sofort dabei.

Wie wichtig ist es für Sie, zumindest einen Spieler auf dem Platz zu haben, den Sie schon etwas kennen?

STÖHR Jan weiß, wie ich Fußball spielen lassen möchte. Und ich weiß, dass Jan genau das mitbringt auf der Position als linker Verteidiger, was mir wichtig ist, etwa beim Spielaufbau. Das war für mich wichtig, zu wissen, dass ich da eine „Baustelle“ weniger hatte. Und ich glaube, dass Jan das Jahr in Essen unter mir, wo er immer gespielt hat, auch ganz gut gefallen hat.

Am Wochenende geht es gegen den Ex-Verein von Ihnen beiden, gegen Schwarz-Weiß Essen. Ein besonderes Spiel für Sie?

STÖHR Nein, eigentlich nicht. Die Testspiele vergangenes Jahr mit Essen gegen Rhynern, wo ich vier Jahre war, waren da emotionaler. Da war die Beziehung zu dem Verein eine andere. Es gab einen Umbruch beim ETB, das Trainerteam ist komplett neu, neun Spieler von 28 aus der Vorsaison sind noch da. Und ich war am Ende auch nur ein Jahr da. In dem haben wir aber eine gute Arbeit geleistet. Mit dem KFC will ich dieses Spiel genauso gewinnen wie die anderen auch.

Wie hatte die ETB-Führung den Wechselwunsch aufgenommen?

STÖHR Für mich und meinen damaligen Co-Trainer war schon im Februar klar, dass wir über die Saison hinaus nicht weitermachen werden. Dass ich zum KFC gehe, war dann einen Tag vor dem letzten Meisterschaftsspiel rausgekommen. Großartige Gespräche mit der Führung hatte es dazu nicht gegeben. Trotzdem lag mein voller Fokus auf dem ETB.

Was erwarten Sie für ein Spiel am Samstag?

STÖHR Auch der ETB hat 4:1 gegen Büderich verloren. Das kommt mir bekannt vor. Essens Trainer hat bereits angekündigt, bei uns in der Grotenburg eine Reaktion zeigen zu wollen. Das war genau das, was ich nach dem Büderich-Spiel auch von meinen Jungs gefordert habe. Diesen positiven Trend aus den vergangenen beiden Spielen wollen wir natürlich weiter fortsetzen. Ich erwarte einen Abnutzungskampf, aber auch ein gutes Oberligaspiel mit fußballerischer Qualität.

Vor dem Engagement in Essen haben Sie lange im Verband Westfalen gearbeitet. Wie unterscheidet sich die Oberliga Niederrhein von der in Westfalen?

STÖHR Das muss man differenziert sehen, weil wir mit dem KFC in einer besonderen Situation sind. Unsere Auswärtsspiele sind aufgrund der Fans für die Gegner nicht alltäglich, manche müssen vielleicht ausweichen. In der Oberliga Niederrhein haben „normale“ Oberligisten viel mehr Spiele auf Kunstrasen als in Westfalen. Was die Stadien angeht, ist Westfalen da schon attraktiver, da spielen nur zwei, drei Vereine auf Kunstrasen. Ich bin eher ein Rasentyp. Auch die Zuschauerzahlen waren in Westfalen höher.

Gibt es auch einen Punkt, der Ihnen am Niederrhein besser gefällt?

STÖHR Für mich persönlich sind es die kürzeren Fahrten. Ich muss jetzt nicht mehr bis nach Bielefeld oder Finnentrop fahren. Jetzt ist die weiteste Fahrt nach Kleve.

Und gibt es Unterschiede im Niveau?

STÖHR Qualitativ finde ich beide Oberligen ganz gut. Im vergangenen Jahr gab es im Niederrhein eine Zweiteilung. Die ersten fünf hatten sich vom Rest abgesetzt. In Westfalen gibt es so etwas in der Regel nicht, im vergangenen Jahr war es mit den Topmannschaften Siegen und Bochum aber ähnlich.

Die „Freunde und Förderer“ haben die Top Sechs als Saisonziele ausgegeben. Wann ist die Spielzeit für Sie persönlich ein Erfolg?

STÖHR Gerade sind wir auf dem sechsten Platz. Wenn jetzt Schluss wäre, könnten wir sagen: Ziel erreicht. In der Mannschaft haben wir das Ziel aber etwas nach oben korrigiert. Das ist auch mein Anspruch. Letztes Jahr war ich Dritter, ein Platz unter den ersten fünf wäre top. Unser Anspruch sollte ein Schnitt von zwei Punkten sein. Aktuell hinken wir dem mit acht Punkten aus fünf Spielen also zwei Punkte hinterher – das hat mit dem Tabellenplatz dann erst mal wenig zu tun.