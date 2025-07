 Julian Stöhr will im ersten Testspiel direkt etwas sehen

Am Sonntag wird der neue KFC nun zum ersten Mal in einem Testspiel gefordert. Um 15 Uhr tritt die Mannschaft beim VfB Uerdingen, der kürzlich aus der Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen ist, auf der Bezirkssportanlage Rundweg an. Für den Trainer geht es im ersten Test vor allem darum, den Jungs wieder „Bock aufs Spielen“ zu vermitteln. Schließlich seien die Spieler nun einige Wochen ohne Spielrhythmus gewesen.

Zudem sei die Situation eine besondere. „Wir werden das erste Mal vor unseren Fans spielen“, sagt der Coach. „Da wollen sich alle gut präsentieren.“ Deswegen sollen auch möglichst alle Teammitglieder Spielzeit erhalten, denn die Eindrücke aus einem Spiel seien nochmal andere als die aus dem Training. Auch ein paar Testspieler sollen am Sonntag am Rundweg auf dem Platz stehen, kündigt Stöhr an.

"Bin sehr gespannt"

Den Fokus in den ersten Trainingseinheiten hatte das neue Trainerteam zum einen auf die Ausdauer gelegt – aber in jeder Einheit waren auch taktische Elemente mit dabei. „Die Jungs ziehen gut mit“, schildert Julian Stöhr seine ersten Eindrücke. Daher ist er guten Mutes, dass die Mannschaft die Inhalte aus dem Training auch im Spiel zeigen wird. „Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs das umsetzen werden“, sagt er.

Und auch wenn es sich um einen Test gegen einen unterklassigen Gegner handelt, als zweitrangig möchte der Coach das Ergebnis nicht abstempeln. „Ich will schon immer gewinnen, alles andere wäre auch Quatsch“, betont Stöhr. Besonders, weil es ein Vorbereitungsspiel in der eigenen Stadt sei.