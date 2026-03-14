 Julian Stöhr versteht die Pfiffe der Fans

Am Sonntagnachmittag kommt es zum großen Wiedersehen. Trainer Julian Stöhr und Verteidiger Jan Bachmann, beide vergangene Saison noch in Diensten des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, kehren mit ihrem neuen Verein, dem KFC Uerdingen, erstmals an den Uhlenkrug zurück. Beide dürften dort auf einige bekannte Gesichter treffen. Eine größere Bedeutung will Stöhr dem Duell aber nicht beimessen. „Ich sehe das sehr unaufgeregt. Es ist ein Spiel wie jedes andere“, sagt er. Trotzdem sei die Vorfreude groß. Das habe aber mehr damit zu tun, dass der Uhlenkrug ein schönes Stadion mit großem Rasenplatz sei, als dass es sich beim ETB um seinen Ex-Klub handelt.
Und einfach wird es für den KFC in Essen keineswegs. Wie unangenehm der ETB sein kann, hatte er im Hinspiel in der Grotenburg bewiesen, als die Essener 1:0 gewannen und drei Punkte aus Krefeld entführten. Trotz allem war die Saison oft nicht nach dem Geschmack des ETB, der in dem ein oder anderen Spiel etwas Pech hatte. Seit der ehemalige KFC-Spieler Christian Dorda und Björn Matzel das Kommando an der Seitenlinie übernommen haben, sieht das etwas anders aus. Zuletzt haben die Essener drei Siege in Folge feiern können, allesamt ohne Gegentreffer. „Ich erwarte, dass sie uns früh attackieren werden“, sagt Julian Stöhr.
In der vergangenen Woche war das verlorene Derby gegen den SC St. Tönis natürlich auch das vorherrschende Gesprächsthema bei KFC. Die Stimmung in der Mannschaft sei nicht gut, das sei nach diesen beiden Spielen aber normal und auch richtig so, sagt der Coach. Gerade am Donnerstag habe man ausführlich darüber gesprochen und – so hoffen es alle, die es mit dem KFC halten – die richtigen Schlüsse daraus gezogen. „Wir haben viel hintenrum gespielt. Das hat mir nicht gut gefallen“, betont Stöhr. Es gehe darum, nicht nur den Ball in den eigenen Reihen zu halten, sondern ihn auch in den gefährlichen Situationen und Regionen zu haben und daraus auch Chancen zu kreieren.
Und es geht darum, schnellstmöglich wieder Punkte zu sammeln. „Wir müssen als Mannschaft eine Reaktion zeigen und nicht alles kaputtmachen, was wir uns in der Hinrunde aufgebaut haben“, sagt der Trainer. Dass es nach den beiden Niederlagen auch Kritik und Pfiffe der Fans gab, kann Stöhr sehr gut nachvollziehen. „Das ist normal. Wir haben mit unseren Leistungen und Ergebnissen eine gewisse Erwartungshaltung geweckt“, sagt er. Deshalb müsse der KFC auf dem Platz so schnell wie möglich wieder ein anderes Bild abgeben.
Der Respekt, der dem KFC in Essen entgegengebracht wird, ist groß. „Ich habe mich über die zwei Niederlagen von Uerdingen etwas gewundert, denn sie sind der Topfavorit in unserer Liga und besitzen eine unfassbare Qualität in ihren Reihen. Da kommt am Sonntag ein richtiges Brett auf uns zu. Der Tabellenstand spiegelt nicht das wider, was der KFC-Kader eigentlich hergibt“, wird Björn Matzel beim Portal FuPa zitiert.
Personell stehen hinter den Offensivkräften Etienne-Noel Reck und Mohamed Benslaiman Benktib noch Fragezeichen. Benktib saß gegen St. Tönis 90 Minuten auf der Bank, Reck hatte es in der ersten Halbzeit versucht, das Experiment musste nach 45 Minuten aber abgebrochen werden. Der Stürmer war auf Trainer Stöhr zugekommen und hatte ihm gesagt, dass es nicht weiter gehe. Beide Spieler konnten in dieser Woche kaum bis gar nicht trainieren. Sie sollen am Sonntag beim ETB aber zumindest dem Kader angehören, ob es für einen Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für Winterzugang Ulrich Bapoh, der am Sonntag erstmals im Uerdinger Kader stehen soll.
Mit Spannung erwartet wird zudem, wer denn nun im Krefelder Tor stehen wird. Zum Start in die Rückrunde hatten die Verantwortlichen erklärt, dass die bisherige Nummer eins Jonas Holzum und Neuverpflichtung Justin Möllering beide zwei Spiele erhalten sollen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, wer für den Rest der Saison das KFC-Tor hüten wird. Im Vorfeld des Spiels wollte Julian Stöhr sich noch nicht dazu äußern, die Fans müssen sich also bis Sonntag in Essen gedulden, um zu sehen, wer in der Startaufstellung stehen wird.
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