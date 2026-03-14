 Julian Stöhr versteht die Pfiffe der Fans

Personell stehen hinter den Offensivkräften Etienne-Noel Reck und Mohamed Benslaiman Benktib noch Fragezeichen. Benktib saß gegen St. Tönis 90 Minuten auf der Bank, Reck hatte es in der ersten Halbzeit versucht, das Experiment musste nach 45 Minuten aber abgebrochen werden. Der Stürmer war auf Trainer Stöhr zugekommen und hatte ihm gesagt, dass es nicht weiter gehe. Beide Spieler konnten in dieser Woche kaum bis gar nicht trainieren. Sie sollen am Sonntag beim ETB aber zumindest dem Kader angehören, ob es für einen Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für Winterzugang Ulrich Bapoh, der am Sonntag erstmals im Uerdinger Kader stehen soll.

Mit Spannung erwartet wird zudem, wer denn nun im Krefelder Tor stehen wird. Zum Start in die Rückrunde hatten die Verantwortlichen erklärt, dass die bisherige Nummer eins Jonas Holzum und Neuverpflichtung Justin Möllering beide zwei Spiele erhalten sollen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, wer für den Rest der Saison das KFC-Tor hüten wird. Im Vorfeld des Spiels wollte Julian Stöhr sich noch nicht dazu äußern, die Fans müssen sich also bis Sonntag in Essen gedulden, um zu sehen, wer in der Startaufstellung stehen wird.

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