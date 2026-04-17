 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Julian Stöhr schaut gelassen auf das Topspiel gegen den VfB Hilden

Podcast zur Oberliga Niederrhein: Auf was wird sich der KFC Uerdingen vor dem Topspiel gegen den VfB Hilden einstellen müssen? Cheftrainer Julian Stöhr liefert uns Einblicke.

von Markus Becker · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Ein wichtiges Spiel steht für den KFC und Julian Stöhr an.
Ein wichtiges Spiel steht für den KFC und Julian Stöhr an. – Foto: Imago Images

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In der 26. Folge unseres Oberliga-Podcast spricht Host Anton Wagener mit Julian Stöhr, Cheftrainer des KFC Uerdingen. Sein Team steht kurz vor dem Topspiel gegen den VfB Hilden, eine womöglich wegweisende Paarung für die finalen Wochen.

Greift der KFC noch einmal ganz oben ein?

"Wir wollen uns einfach mit diesen beiden Mannschaften jetzt einfach mal messen und schauen, wie weit wir da dementsprechend dann entgegenhalten" blickt Julian Stöhr auf das Topspiel mit dem VfB Hilden.

Dennoch will der Chefcoach vor dem potenziellen Vorboten für den Aufstiegskampf "alles wie immer" in der Matchvorbereitung machen, schließlich überstrahlen die Uerdinger jetzt schon die zu Saisonbeginn formulierten Ansprüche - ein Platz unter den besten Sechs - und könnten sich in je einem Spitzenspiel gegen Hilden und Ratingen 04/19 wieder in eine herausragende Aussichtslage begeben.

Worauf es für ihn ankommt und was für einen Gegner Stöhr erwartet, wird im Podcast thematisiert. Dazu lässt der KFC-Chefcoach auch seine bisherige Zeit für die Uerdinger Revue passieren und wagt mit seiner kürzlich erfolgten Vertragsverlängerung auch einen Blick in die Zukunft. Hört für all das und noch mehr in unsere neueste Podcast-Folge rein.

Jetzt in Folge 26 unseres Oberliga-Podcasts reinhören:

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