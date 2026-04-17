Julian Stöhr schaut gelassen auf das Topspiel gegen den VfB Hilden

In der 26. Folge unseres Oberliga-Podcast spricht Host Anton Wagener mit Julian Stöhr, Cheftrainer des KFC Uerdingen. Sein Team steht kurz vor dem Topspiel gegen den VfB Hilden, eine womöglich wegweisende Paarung für die finalen Wochen.
"Wir wollen uns einfach mit diesen beiden Mannschaften jetzt einfach mal messen und schauen, wie weit wir da dementsprechend dann entgegenhalten" blickt Julian Stöhr auf das Topspiel mit dem VfB Hilden.
Dennoch will der Chefcoach vor dem potenziellen Vorboten für den Aufstiegskampf "alles wie immer" in der Matchvorbereitung machen, schließlich überstrahlen die Uerdinger jetzt schon die zu Saisonbeginn formulierten Ansprüche - ein Platz unter den besten Sechs - und könnten sich in je einem Spitzenspiel gegen Hilden und Ratingen 04/19 wieder in eine herausragende Aussichtslage begeben.
Worauf es für ihn ankommt und was für einen Gegner Stöhr erwartet, wird im Podcast thematisiert. Dazu lässt der KFC-Chefcoach auch seine bisherige Zeit für die Uerdinger Revue passieren und wagt mit seiner kürzlich erfolgten Vertragsverlängerung auch einen Blick in die Zukunft. Hört für all das und noch mehr in unsere neueste Podcast-Folge rein.
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