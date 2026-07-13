Julian Schulze wechselt zum Kreisligisten TV Mascherode

– Foto: Jens Grothe

Der TV Mascherode hat mit Julian Schulze seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 23-Jährige wechselt vom TSV Lochtum zum Verein und soll künftig die Defensive verstärken.

In den vergangenen Jahren sammelte Schulze Erfahrungen in der 1. Nordharzklasse, der Nordharzliga sowie in der Bezirksliga. Mit seinen 1,97 Metern bringt der Defensivspieler zudem beste Voraussetzungen für die Abwehrreihe mit. Eingesetzt werden kann er sowohl in der Innenverteidigung, auf der Außenverteidigerposition als auch im defensiven Mittelfeld. Zu seinen größten Stärken zählt er den Zweikampf sowie sein Passspiel.

Für seinen Wechsel nach Mascherode waren vor allem die sportlichen Perspektiven und das Umfeld entscheidend. „Ich bin aus beruflichen Gründen in die Gegend gezogen und habe nach einem Verein gesucht, der ambitionierten Fußball mit einer guten Gemeinschaft verbindet, sodass ich mich fußballtechnisch noch weiterentwickeln kann. Die Mannschaft und das Vereinsumfeld haben mich direkt überzeugt“, erklärt Schulze.