Julian Schubert kehrt auf die Trainerbank zurück

Damit kehrt der erfahrene Coach nach einer kurzen Pause zurück an die Seitenlinie und bringt reichlich Bezirksliga-Erfahrung mit ins Stadtgebiet Duisburg.

Im Gespräch mit unserer Redaktion am heutigen Nachmittag zeigte sich Julian Schubert hochmotiviert und mit klaren Zielen für seine neue Aufgabe:

Schubert, der in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem für SuS 09 Dinslaken tätig war, trainierte dort mehrere Jahre sowohl Jugend- als auch Seniorenmannschaften. Seine Bilanz kann sich sehen lassen. – ein Erfahrungswert, der dem MTV Union Hamborn zugutekommen dürfte. Besonders in der Bezirksliga führte Schubert seine Teams regelmäßig ins obere Tabellenmittelfeld und war bekannt für seine strukturierte, taktisch geprägte Spielweise.

Trotz starker Konkurrenz mit Mannschaften wie dem FSV Duisburg, die über erfahrene Bezirks- oder Landes-Spieler verfügen, blickt Schubert optimistisch nach vorn:

„Zuvor haben mich auch viele Anfragen erreicht, aber die meisten waren zu weit weg – der sportliche Aufwand muss sich schließlich lohnen. Auch das Gespräch mit Hamborn hat sich etwas in die Länge gezogen, aber wir sind auf einen guten Nenner gekommen. Mein Ziel ist es, in der Kreisliga A oben mitzuspielen“, so Schubert.

„Natürlich sind da Teams dabei, die schon weit weggezogen sind. Aber ich denke, dass wir mit unserer Mannschaft weiterhin oben mitspielen können. Vorrangig ist für mich jetzt erstmal das spielerische und taktische Angehen – die Mannschaft zu entwickeln. Bis zur Winterpause wollen wir einige Siege einfahren und dann eine gute Vorbereitung absolvieren, um eine starke Rückrunde zu spielen.“

Auf die Frage, was ihn nach Hamborn gezogen hat, antwortete er mit einem Lächeln:

„Ich kenne hier ein paar Jungs schon sehr lange und war auch schon einige Male auf der Anlage. Die Sportstätte ist sensationell – ein schönes, klassisches Stadion mit Naturrasenplatz. Mit Nachbarvereinen wie dem SV Rhenania Hamborn und dem FSV Duisburg ist das hier ein richtiges Fußballzentrum. Und letztlich waren es auch genau die Jungs, die mich überhaupt ins Gespräch gebracht haben.“

Vom Jugendspieler zum erfahrenen Trainer

Julian Schubert begann seine Fußballlaufbahn im jungen Alter als Jugendspieler, beim SuS 09 Dinslaken schaffte er den Durchbruch, wo er sich bis in die Bezirksliga hochspielte. 2017 übernahm er erstmals eine Trainerrolle – die B-Junioren von SuS 09 – und machte sich schnell einen Namen als akribischer und kommunikativer Coach.

Von dort arbeitete er sich Schritt für Schritt hoch, bis er schließlich die Seniorenmannschaft übernahm. Dort prägte er das Team über mehrere Jahre hinweg.

Nach einer kurzen Pause vom Traineralltag blieb Schubert jedoch dem Fußball treu und hielt sich in der Kreisliga C als Spieler fit. Nun steht fest: Der Fußballlehrer ist zurück – und der MTV Union Hamborn 02 e.V darf sich auf einen ambitionierten und erfahrenen Trainer freuen