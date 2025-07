Julian Schieber wird neuer sportlicher Leiter beim Regionalligisten

Julian Schieber ist zurück bei der SG Sonnenhof Großaspach. Der 36-Jährige war bereits von 2022 bis 2024 als U17- sowie anschließend als U19-Cheftrainer beim Dorfklub tätig und parallel noch als Co-Trainer der 1. Mannschaft aktiv. Anschließend wechselte der 167-fache ehemalige Bundesliga-Spieler in die Nachwuchsabteilung der Stuttgarter Kickers und fungierte dort zuletzt als Nachwuchskoordinator. Nun ist Schieber wieder zurück in Aspach und wird – beginnend mit Saisonstart zum 01. Juli 2025 – künftig die Rolle des Sportlichen Leiters bei der SG ausführen.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Wir freuen uns riesig, dass wir nun pünktlich zum Saisonstart bekanntgeben können, dass wir die Position des Sportlichen Leiters mit Julian Schieber optimal besetzen konnten. Er hat hier in der Vergangenheit bereits tolle Arbeit geleistet, kennt den Verein sowie das Umfeld mit all‘ den handelnden Personen bestens und ist in der Region super vernetzt. Der Kontakt mit Julian ist glücklicherweise nie abgebrochen, wir waren auch weiterhin im regelmäßigen Austausch und uns dann auch schnell einig, dass er in dieser neuen Funktion ein echter Gewinn für uns sein wird.“

Julian Schieber: „Ich habe mich in diesen zwei Jahren, in denen ich hier war, extrem wohlgefühlt und war auch nach meinem Weggang aus Großaspach immer wieder mit den Verantwortlichen im Austausch. Nun hat sich eine tolle Möglichkeit für beide Seiten ergeben, dass wir gemeinsam wieder zusammenarbeiten können und wollen. Wir möchten den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und auch weiterhin unsere sportlichen Strukturen nachhaltig voranbringen. So gehen wir es an und ich freue mich riesig, hier ab sofort wieder ein fester Bestandteil davon zu sein.“