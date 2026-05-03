Julian Schieber trifft für SGOS, Rommelshausen und Oberbrüden top

Der TV Stetten lieferte in Hößlinswart eine sehr reife und abgeklärte Vorstellung ab. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen aus einer stabilen Defensive heraus und schlugen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt vor der Pause das erste Mal zu. In der 40. Minute brachte Tim Kopp sein Team mit 0:1 in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stetten den Druck und sorgte durch Alexander Schetter, der in der 55. Minute zum 0:2 traf, für die Vorentscheidung. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Patrick Braun in der 76. Minute mit dem Treffer zum 0:3. Ein kleiner Wermutstropfen blieb für die Gäste jedoch: Luca Ciatto sah in der 83. Minute wegen Meckerns nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, was am souveränen Auswärtssieg jedoch nichts mehr änderte.

In Schlechtbach entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem von der Spannung lebte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 19. Minute durch Giovanni Baumann mit 1:0 in Führung. Schlechtbach verteidigte diesen Vorsprung über weite Strecken sehr diszipliniert und schien die drei Punkte bereits sicher in den Händen zu halten. Doch der TSV Strümpfelbach gab sich nie auf und erhöhte in der Schlussphase das Risiko. Die Belohnung für diesen unermüdlichen Einsatz folgte in der 83. Minute, als Lucas Riebesam die Lücke in der Abwehr fand und den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

TSV Haubersbronn – Spvgg Rommelshausen 0:7

In Haubersbronn sahen die Zuschauer eine regelrechte Machtdemonstration der Gäste aus Rommelshausen. Die Hausherren hielten eine halbe Stunde lang wacker dagegen, doch nach dem Führungstreffer durch Tim Krieg in der 31. Minute brachen alle Dämme. Noch vor der Pause schraubten Georgios Liakas in der 42. Minute und Claudio Paterno in der 44. Minute das Ergebnis auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung: Lasse Schrag erhöhte in der 49. Minute auf 0:4, bevor erneut Claudio Paterno in der 56. Minute zum 0:5 traf. In der Schlussphase krönten Martin Nokaj in der 88. Minute und erneut Lasse Schrag in der 90. Minute die furiose Offensivleistung zum deutlichen 0:7-Endstand.

KSV Zrinski Waiblingen – ASGI Schorndorf 2:1

Dieses Spiel bot Dramatik von der ersten bis zur letzten Minute. Der KSV Zrinski Waiblingen erwischte einen Traumstart, als Lovro Zecevic bereits in der 1. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Schorndorf zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und kämpfte sich schnell zurück in die Begegnung. In der 18. Minute markierte Maximilian Gillich den Ausgleich zum 1:1. Danach entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen zur Führung hatten. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Zrinski kurz vor dem Abpfiff eiskalt zu: In der 88. Minute erzielte Luis Medvidovic den Siegtreffer zum 2:1, der den Waiblingern drei hart erkämpfte Punkte sicherte.

TSV Neustadt – TSG Buhlbronn 4:2

Vor 43 Zuschauern entwickelte sich in Neustadt eine ereignisreiche Partie, die für die Gastgeber denkbar unglücklich begann. In der 22. Minute unterlief Johannes Pfeiffer ein Eigentor, das die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Neustadt bewies jedoch eine tolle Moral: Hendrik Herrmann glich in der 29. Minute zum 1:1 aus. Zwar stellte Sascha Stritzelberger in der 33. Minute die Führung für Buhlbronn mit dem 1:2 wieder her, doch im zweiten Durchgang drehte Neustadt richtig auf. Ronald Cesar Armando Körner glich in der 64. Minute zum 2:2 aus, bevor Mohammad Ali Zahedi die Hausherren in der 80. Minute erstmals mit 3:2 in Führung brachte. Den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte Marco Iaquinta in der 89. Minute.

SV Hegnach – SV Plüderhausen 6:0

In Hegnach erlebten die Fans eine einseitige Partie, in der die Hausherren ihre spielerische Überlegenheit konsequent ausnutzten. Antonio Santoro eröffnete in der 37. Minute den Torreigen zum 1:0, und nur zwei Minuten später legte Timo Fichter in der 39. Minute das 2:0 nach. In der 57. Minute wurde es kurios: Hamza Kifane scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter am Torwart der Gäste, war jedoch im selben Moment zur Stelle und markierte den Treffer zum 3:0. Danach war der Widerstand von Plüderhausen endgültig gebrochen. Mirsad Tahiri erhöhte in der 65. Minute auf 4:0, bevor Alex Fortino mit einem späten Doppelpack in der 83. Minute und in der Nachspielzeit (90.+2) den 6:0-Endstand besiegelte.

FC Jat Fellbach – SF Höfen-Baach 1:7

Das Spiel in Fellbach wurde zur großen Show eines einzigen Akteurs: Hasan Hasanov war von der Fellbacher Defensive zu keinem Zeitpunkt zu kontrollieren. Er eröffnete in der 20. Minute zum 0:1, bevor Martino Maretti in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 0:2 erhöhte. Nach dem Wechsel schraubten Ismail Cangür in der 58. Minute und erneut Hasan Hasanov in der 70. Minute das Ergebnis auf 0:4. Kristijan Krizanovic gelang in der 71. Minute zwar der Ehrentreffer zum 1:4, doch die Schlussphase gehörte wieder den Gästen. Mit einem weiteren Doppelschlag in der 76. und 80. Minute machte Hasan Hasanov seinen Viererpack perfekt, ehe Dachil Gemal in der 82. Minute den 1:7-Endstand markierte.