Julian Schieber schießt den SSV Steinach-Reichenbach in die Kreisliga

Es sah lange Zeit gut aus für das Kellerkind der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Nach 12 Minuten sorgte Luca Haag für die Führung der Gastgeber und brachte den SSV damit vorerst auf die Siegerstraße. Bis zur Stundenmarke blieb es dabei, ehe Ex-Profi Julian Schieber mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten das Spiel drehte und für das 2:1 der SGOS sorgte. Die Gastgeber versuchten im Anschluss viel, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Erst in der Nachspielzeit gelang Maximilian Raschke der Ausgleich per Kopfball, doch zu mehr reichte es nicht. Durch das Unentschieden bleibt der SSV Steinach-Reichenbach auf dem direkten Abstiegsplatz, der FC Matzenbach geht in die Relegation.