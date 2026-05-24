"Julian Schieber hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg"

– Foto: Joachim Koschler

Die zweite Mannschaft der SG Oppenweiler-Strümpfelbach steht zwei Spieltage vor dem Ende der Saison als vorzeitiger Meister der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall fest. Nach Jahren des knappen Scheiterns fruchteten in dieser Spielzeit die gezielten Veränderungen am Kader. Das Team von Spielertrainer Marcel Polaschek, das tatkräftig von Ex-Profi Julian Schieber unterstützt wurde, nimmt das Aufstiegsrecht wahr und blickt auf eine furiose Spielzeit.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern große Erleichterung und kollektive Freude ausgelöst. Nach 20 absolvierten Partien weist die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II eine stolze Bilanz von 15 Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage auf. Mit 49 Punkten und einem phänomenalen Torverhältnis von 90:23 ist das Team an der Spitze nicht mehr einzuholen.

Unmittelbar nach dem entscheidenden Schlusspfiff feierte die Mannschaft gemeinsam den historischen Moment, auch wenn die große Sause noch etwas auf sich warten lässt. „Wir haben direkt nach Abpfiff gefeiert. Die offizielle Party findet aber am 6. Juni statt, da planen wir mit allen Mannschaften den Saisonabschluss“, berichtet Marcel Polaschek gegenüber FuPa über die ersten Stunden nach dem Erreichen des Ziels.

Ein punktebasiertes Saisonziel in einer starken Liga

Dabei war der Titel zu Saisonbeginn keineswegs als festes Ziel ausgerufen worden, da das Niveau der Liga großen Respekt abverlangte. Der Spielertrainer ging stattdessen mit einem ganz pragmatischen Ansatz in die Spielzeit. „Ich hatte nicht mit dem Titel gerechnet. Wir wussten vom ersten Tag an aber, dass wir eine sehr starke Truppe haben und dass es nur an uns liegt, was wir daraus machen“, erklärt Marcel Polaschek. Aufgrund der hohen Leistungsdichte wählte man intern einen besonderen Weg: „Die Kreisliga B2 war so stark besetzt, dass wir unser internes Ziel nach Punkten und nicht nach einer Platzierung ausgerichtet haben.“

Die richtigen Stellschrauben und harte Arbeit

Dass der große Wurf in dieser Spielzeit so souverän gelang, verdankt die Mannschaft auch den schmerzhaften Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit. In den Vorjahren war der Verein jeweils knapp gescheitert, zog jedoch nun die richtigen Lehren daraus. „Wir haben auch die letzten Jahre vieles richtig gemacht, aber es hat nie ganz gereicht. Dieses Jahr haben wir an einigen Stellschrauben gedreht – mit Erfolg“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

„Ausschlaggebend waren so viele Dinge: unser Zusammenhalt, unsere eigene Qualität und auch der Glaube daran, etwas erreichen zu können. Zugleich haben viele Spieler wieder den Weg zurück ins Team gefunden, andere kamen ganz frisch dazu. Der Mix war einfach perfekt. Die Stimmung auf und neben dem Platz hat das Ganze abgerundet. Nicht zu vergessen aber die harte Arbeit hinter jeder Einheit.“

Bedingungsloser Zusammenhalt in jeder Situation

Neben der fußballerischen Klasse, die sich in den 90 erzielten Saisontoren widerspiegelt, zeichnete sich das Team durch eine bemerkenswerte mentale Reife und eine konstant positive Teamchemie aus. Die Mannschaft fungierte über Monate hinweg als verschworene Einheit. Marcel Polaschek hebt diese Tugenden hervor: „Wie gerade beschrieben, ist es einfach der Zusammenhalt, was unsere größte Stärke war. Wir haben immer zusammengehalten, egal in welcher Situation, hatten durchweg positive Stimmung die ganze Saison über und das zeigt sich am Ende. Natürlich haben wir schlussendlich auch Qualität in unseren Reihen gehabt, aber die muss man auch erst auf den Platz bringen.“

Ein Ex-Profi als tragende Säule in der Kabine

Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg und das intakte Mannschaftsleben war zudem die namhafte Unterstützung auf dem Rasen. Die Erfahrung aus dem Profibereich tat dem gesamten Gefüge sichtlich gut. „Julian Schieber hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg. Nicht nur, weil er ein hervorragender Stürmer ist, sondern auch, weil er ein ganz toller Mensch ist und uns in der Kabine vor und nach dem Spiel immer gutgetan hat. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist und das auch bleiben wird“, lobt der Spielertrainer den prominenten Akteur, der dem Verein somit erhalten bleibt.

Geheimhaltung bei den kommenden Kaderveränderungen

Während das Orga-Team im Hintergrund bereits an den Belohnungen für die kräftezehrende Saison bastelt, herrscht bei den Personalien noch bewusste Verschwiegenheit. Auf die Frage nach einer anstehenden Abschlussfahrt entgegnet der Coach: „Dazu kann ich nichts sagen, das macht unser Orga-Team. Aber ich gehe mal davon aus.“

Der Schritt in die nächsthöhere Spielklasse ist dagegen beschlossene Sache, womit der Verfolger TSV Oberbrüden (44 Punkte aus 21 Spielen, 79:34 Tore) endgültig das Nachsehen hat. Marcel Polaschek bestätigt das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A kurz und erfreut mit einem klaren „Ja!“. Hingegen hält sich er beim neuen Aufgebot aber bedeckt: „Wir haben bereits Transfers zu vermelden. Allerdings würde ich es noch gerne ‚geheim‘ halten, da unser Social-Media-Team viel Arbeit in die Veröffentlichung der Posts steckt.“

Mit neuen Punktvorgaben in die Kreisliga A

Für die künftige Saison 2026/2027 in der Kreisliga A verzichtet der Spielertrainer derzeit noch auf konkrete tabellarische Prognosen. Die Mannschaft möchte sich im veränderten Umfeld erst einmal akklimatisieren und den Erfolg der vergangenen Monate sacken lassen. „Gute Frage. Einen Tag nach dem Aufstieg haben wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber ich bin mir sicher, wir werden zeitnah uns zusammensetzen und auch für die Kreisliga A eine Punktzahl festlegen, welche gut zu uns und unseren Zielen passen wird“, so das abschließende, Fazit von Marcel Polaschek.