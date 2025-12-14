Julian Runzer legt mit sofortiger Wirkung das Traineramt nieder!

Cheftrainer Julian Runzer hat dem Verein mitgeteilt, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Freie Turner Braunschweig respektieren diesen Schritt und nutzen nun die anstehende Winterpause, um einen neuen Übungsleiter zu verpflichten.

„Julian ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, aus persönlichen Gründen das Traineramt mit sofortiger Wirkung niederzulegen“, erklärt Fußballabteilungsleiter Stefan Großer. „Wir waren etwas überrascht, haben seinem Wunsch aber entsprochen.“

Großer ergänzt: „Wir bedauern diese Entscheidung und hätten gerne auch nach der Winterpause mit ihm weitergearbeitet. Wir danken Julian für seinen großen Einsatz in der bisherigen Saison. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Runzer hatte die Mannschaft erst im Sommer übernommen, nachdem er zuvor erfolgreich den Kreisligisten TV Mascherode trainierte. In der laufenden Saison blieben die Erfolge, trotz hohem Engagements, aber weitesgehend aus und die Freie Turner überwintern auf Platz elf, weit weg von den Top-Teams der Landesliga. Der Verein betont jedoch ausdrücklich, dass man weiterhin von seiner Arbeit überzeugt war und nicht auf einen Trainerwechsel hingearbeitet habe.

"Leider muss ich mein Traineramt nach sechs Monaten niederlegen, da ich aufgrund meiner aktuellen privaten Situation den zeitlichen und persönlichen Anforderungen sowie meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann", erklärt Julian Runzer und fügt hinzu: "Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen, dass die Zusammenarbeit im Trainerteam immer ausgesprochen gut war. Ebenso waren das Vertrauen, der gegenseitige Respekt und das Verständnis für meine Entscheidung im Verein wirklich außergewöhnlich, was nicht selbstverständlich ist."

Parallel zur Freigabe des Trainers bereitet sich der Verein auf die nächsten Schritte vor. Das bestehende Trainerteam um Co-Trainer Gian Luca Renner und Torwarttrainer Timo Keul bleibt unverändert im Einsatz. In der Winterpause wird der Verein auf Hochtouren arbeiten, um einen Nachfolger für den Cheftrainer-Posten zu finden, der die Mannschaft in der Rückrunde sportlich weiterentwickelt.

Der erste Spieltag des neuen Jahres findet am 01.03 statt, wenn die Freien Turner den VfB Fallersleben empfangen.