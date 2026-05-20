Julian Rüh: Hansa Rostocks Abwehrspieler glänzt als Doppeltorschütze

Es sind die Geschichten abseits des großen Rampenlichts, die tief berühren. Dass ein Verteidiger das Spiel entscheidet, sorgt für kollektive Begeisterung im Team. Julian Rüh selbst blickt voller Stolz auf diesen seltenen Moment zurück, vergisst dabei aber nicht das Fundament des Erfolgs. „Erst mal vielen Dank! Es ist sehr ungewöhnlich, als Verteidiger einen Doppelpack zu schnüren und der Mannschaft damit so zu helfen. Umso mehr freue ich mich, dass zusätzlich zu den drei Punkten noch eine weitere Auszeichnung dazukommt“, beschreibt der 25-Jährige seine Gefühlswelt.

Seine eigentliche Arbeit verrichtet Rüh weit weg vom gegnerischen Gehäuse. Wenn er jedoch nach vorne eilt, dann tut er das mit absolutem Willen und großer Effizienz bei ruhenden Bällen. Über seine Vorliebe beim Toreschießen sagt der Abwehrchef: „Tore nach Standardsituationen gefallen mir am besten. Das sind meistens auch die einzigen Aktionen, in denen ich vor dem gegnerischen Tor auftauche. Ob es dann ein schöner Kopfball oder ein Abstauber ist, ist mir am Ende egal.“

Der deutliche Sieg in der Hauptstadt war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer tiefen inneren Geschlossenheit, die die Hansa-Mannschaft durch eine hocherfolgreiche Phase trägt. Rüh schildert die Atmosphäre auf dem Platz und die taktische Reife mit Emotionalität: „Wir haben uns wie immer auf uns konzentriert. Unsere Intensität und unser Spiel mit dem Ball zeichnen uns in den letzten Spielen aus. Auch an diesem Wochenende konnten wir fast alles umsetzen. Der Teamspirit in unserer aktuell sehr erfolgreichen Phase ist unfassbar – jeder haut sich für den anderen rein, und das macht uns zurzeit auch so stark.“

Die magische Anziehungskraft der Kogge

Die Verbundenheit zum Verein geht für den Defensivmann unter die Haut. Der F.C. Hansa Rostock bedeutet für ihn Tradition, Stolz und eine Verantwortung, die er in jedem Spiel spürt. Die bedingungslose Unterstützung der Anhänger in der Fremde erfüllt ihn mit tiefer Dankbarkeit: „Der Verein hat eine unglaubliche Strahlkraft. Egal wo und egal wann – überall kennen die Leute den Verein und unterstützen uns bei fast allen Auswärtsspielen. Für mich ist es etwas Besonderes, für diesen Verein spielen zu dürfen.“

Ein Vorbild voller Leidenschaft im Verein

In den eigenen Reihen gibt es Persönlichkeiten, die Rüh zutiefst inspirieren und die den Geist des Clubs Tag für Tag vorleben. „Mein Lieblingsspieler im Verein ist Andreas Möller. Wir als Mannschaft schätzen ihn sehr. Er gibt alles und tut alles für den Verein, außerdem ist er immer mit Herzblut dabei. Und auf dem Platz ist er auch nicht schlecht“, schwärmt Rüh über seinen Teamkollegen.

Die unerschütterliche Konstante in der Innenverteidigung

Auf dem Platz kennt Rüh keine Kompromisse, wenn es um die Stabilität der Defensive geht. Seine Heimat ist das Zentrum, wo er die Fäden in der Hand hält und der Mannschaft Halt gibt. „Meine Position ist die Innenverteidigung. Dort habe ich bisher eigentlich jedes Spiel gemacht. Ob links oder rechts, ist mir dabei egal“, erklärt er seine flexible und kompromisslose Einstellung zu seiner tragenden Rolle im Defensivverbund.

Ein emotionaler Rückblick auf den harten Kampf

Der aktuelle Tabellenplatz ist das Resultat einer Achterbahnfahrt der Gefühle, geprägt von bitteren Rückschlägen im Winter und einer furiosen Auferstehung in der Rückrunde. Rüh zieht vor dem letzten Spiel ein bewegendes Fazit: „Ohne unseren Formknick im Winter wäre das eine sehr gute Saison gewesen, und wahrscheinlich wäre sogar die Meisterschaft drin gewesen. Den dritten Platz haben wir uns als gesamte Mannschaft hart erkämpft und besonders in der Rückrunde viele gute Spiele abgeliefert. Am Ende können wir, denke ich, zufrieden sein, da wir zwischenzeitlich auch nach unten schauen mussten. Ich bin stolz darauf, wie sich die Mannschaft im Laufe der Saison sowohl fußballerisch als auch menschlich weiterentwickelt hat. Jetzt freuen wir uns auf das letzte Saisonspiel, in dem wir noch mal alles geben werden, um die Saison positiv abzuschließen.“

Der Mentor für die nächste Generation

Seine sportliche Zukunft sieht der erfahrene Verteidiger darin, voranzugehen und als Leitwolf die Weichen für die Jugend zu stellen. Er möchte jungen Talenten den Übergang erleichtern. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen Situation. In Zukunft möchte ich weiter eine Führungsrolle auf dem Platz einnehmen, um besonders die jüngeren Spieler an den Herrenfußball heranzuführen, damit sie im besten Fall anschließend den nächsten Schritt Richtung Profifußball gehen können“, lautet seine Zielsetzung.

Ein vierbeiniger Ausgleich voller Geborgenheit

Um den Druck des Leistungsfußballs zu bewältigen, hat Rüh im privaten Glück einen unersetzlichen Ruhepol gefunden. Es ist die Liebe zur Familie und zur Natur, die ihn nach 90 Minuten wieder erdet. „Meine Freundin und ich haben uns vor zwei Jahren einen Dackel geholt. Neben Fußball und Arbeit ist das der schönste Ausgleich, den wir uns vorstellen können. Lange Spaziergänge oder Tagesausflüge in der Umgebung gefallen mir dabei am besten“, erzählt er über sein Leben abseits des Rasens.

Große Dankbarkeit für die Arbeit im Internat

Auch beruflich hat Rüh seine Erfüllung beim Verein gefunden. Als ausgebildeter Erzieher leistet er wertvolle Arbeit im vereinseigenen Internat des F.C. Hansa Rostock und gibt den Jugendlichen eine Perspektive. Seine Dankbarkeit für diese Chance ist grenzenlos: „Ich bin ausgebildeter Erzieher und arbeite im Internat des F.C. Hansa Rostock. Genau diese Tätigkeit konnte ich mir schon während meiner Ausbildung am besten vorstellen. Der Verein hat mir nach meinem Wechsel die Möglichkeit gegeben, dort anzufangen, wofür ich sehr dankbar bin. Das tägliche Arbeiten mit den Jungs macht mir viel Spaß, und ich glaube, dass der Verein noch viel Freude an ihnen haben wird.“