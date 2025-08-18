Julian Propson: Mit 37 so wertvoll wie nie

Diesen „dreckigen“ Sieg hätten die Bitburger nach den gut 90 hartumkämpften Minuten von Daleiden am Samstagabend nur allzu gerne mitgenommen. Nach einer noch ordentlichen ersten Hälfte mit einem klaren Chancenplus und einem überwiegend miserablen zweiten Durchgang war es der eingewechselte Giorgio Mourad, der die Gäste in der 88. Minute der Partie bei Aufsteiger SG Arzfeld mit 1:0 in Führung brachte. Im Anschluss an einen der zahlreichen langen Einwürfe von Simon Floß zog der 20-Jährige, der diesmal zunächst Sommer-Neuzugang Christopher Appah den Vortritt auf der rechten Seite lassen musste, aus der zweiten Reihe ab – und fand die Lücke durch all die Arzfelder Abwehrbeine hindurch und an Schlussmann Florian Moos vorbei.

Nach einer von „unserer Seite wilden, fahrigen zweiten Hälfte, in der wir im zweiten Durchgang keine richtige Ballkontrolle mehr hatten“, so Trainer Fabian Ewertz, wären die über die gesamte Distanz aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren kurz zuvor ihrerseits fast in Führung gegangen. Tom Biewald scheiterte aus kürzester Distanz. Hier und Sekunden später rettete Bitburgs Pascal Alff zwei Mal in allerhöchster Not (86.).

Doch auch mit dem Remis und damit dem ersten Rheinlandliga-Punkt im zweiten Anlauf konnten die Isleker gut leben, zumal dieser „hochverdient“ war, so Torschütze Propson. Man habe am Anfang etwa eine Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu finden, sich dann aber immer mehr gesteigert.

Doch die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen steckten nach dem späten Gegentor zum 0:1 nicht auf. Nach seiner Einwechslung sorgte Routinier Julian Propson nicht nur mit seinen weiten Einwürfen immer wieder für Gefahr vor dem von Tim Kieren gehüteten Tor, sondern zeichnete auch für den Ausgleich verantwortlich: In der zweiten Minute der Nachspielzeit nahm Kapitän Jan Mayers einen Flankenball gekonnt auf, legte ab auf den etatmäßigen Abwehrspieler, der dann aus wenigen Metern nur noch zu vollenden brauchte. Zwei Minuten später brandete erneut Jubel unter der Mehrzahl der 505 Zuschauer auf, als der Ball nach der nächsten Einwurf-Flanke von Propson im Bitburger Netz lag. Schiedsrichter Arianit Besiri hatte aber (zu Recht) auf ein Foulspiel des vermeintlichen Torschützen Biewald entschieden.

Julian Propson, Torschütze der SG Arzfeld

Dank seiner reiferen Spielanlage verzeichnete Bitburg in den ersten 45 Minuten Vorteile. Mal lenkte Moos den Ball nach einem Schuss von Pascal Müller aber noch über die Latte (15.), mal rettete die Arzfelder Abwehr beim Versuch von Floß mit vereinten Kräften (17.). Appah hatte nach knapp einer halben Stunde freie Schussbahn, machte aber nicht nur hier eine unglückliche Figur und schloss schwach ab. Nur beim an den Fünfmeterraum gezirkelten Freistoß von Johnny Bisschops musste FCB-Keeper Kieren mal halbwegs ernsthaft eingreifen (21.).

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

In der zweiten Hälfte verloren die Gäste zusehends die Ordnung, machten Arzfeld so stark. Johannes Morgens verpasste nach einer Ecke nur um Haaresbreite (63.), auf der Gegenseite hatten der angeschlagen ins Spiel gegangene Joshua Bierbrauer (67., trifft den Ball nicht richtig) und wenig später Floß (71., Moos klärt aus spitzem Winkel) noch gute Möglichkeiten. Tom Biewald wiederum setzte das Spielgerät mit einem Schlenzer an die Latte (76.).

„In der letzten Viertelstunde hatten wir das Geschehen wieder besser im Griff. Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Mehr hatten wir nicht verdient“, meinte Ewertz abschließend. Schon in der siebten Minute hatte er Jannik Nosbisch (Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel) verletzungsbedingt vom Platz nehmen müssen.

Ewertz‘ Gegenüber Joschka Trenz, der die SG gemeinsam mit Florian Moos und (dem diesmal allerdings aus privaten Gründen fehlenden) Marco Port trainiert, freute sich über den „redlich verdienten Punkt“. Der genauso wie er verletzte Marius Lempges habe noch vor dem Spiel in der Kabine betont, dass „wir immer in der Lage sind, zurückzukommen“. Keinen Hehl machte er daraus, Bitburg dominanter erwartet zu haben. Zwei Akteure hob er aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung besonders heraus: Verteidiger Johannes Lempges, der vor vier Jahren noch in der zweiten Mannschaft gespielt hat, sah Trenz „bockstark“. Den urlaubsbedingt zuletzt nicht so oft trainierenden, deshalb nur eingewechselten Torschützen Propson sieht der Coach als Phänomen an: „Es ist unfassbar, was Julian mit seinen 37 Jahren noch für einen Stiefel spielt“.

Am Samstag wartet nun das schwere Auswärtsmatch in Morbach auf die SG. Von der Floskel, als Neuling (auch) dort nichts zu verlieren zu haben, hält Trenz wenig: „Wir sind nicht in die Rheinlandliga aufgestiegen, um hier nur Punktelieferant zu sein. Klar ist aber auch, dass wir alles und mehr an den Tag legen müssen, um dort etwas holen zu können“.

SG Arzfeld - FC Bitburg ⇥1:1 (0:0)

Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen: Florian Moos - Robin Antony, Johannes Lempges, Johannes Morgens, Bastian Propson - Dennis Ewen (46. Tom Biewald), Jan Mayers, Fynn Juchmes (82. Julian Propson), Musa Bah (90.+5 Julian Kockelmann) - Johnny Bisschops, Martin Schmitz.

Bitburg: Tim Kieren - Maximilian Koch, Nico Fuchs, Pascal Alff, Philippe Kusch - Christopher Appah (55. Giorgio Mourad), Jannik Nosbisch (7. David Hoor), Fabian Fisch, Pascal Müller (78. Kalid Fedilu Jafer) - Simon Floß, Joshua Bierbrauer (73. Edwin Teah)

Schiedsrichter: Arianit Besiri (Trier)

Zuschauer 505

Tore: 0:1 Giorgio Mourad (88.), 1:1 Julian Propson (90.+2)