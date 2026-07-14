Julian Pollersbeck ist zurück beim Hamburger SV - vorerst U21

Der frühere Torhüter Julian Pollersbeck ist zurück beim Hamburger SV. Eine feste Verpflichtung oder ein dauerhaftes Comeback bei den Rothosen ist damit allerdings nicht verbunden. Der aktuell vereinslose Schlussmann wird sich in den kommenden Wochen bei der U21 fit halten und am Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaft teilnehmen.
Neben dem 31-Jährigen trainiert auch Florian Schock bei der U21 mit. Der 25 Jahre alte Torhüter stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und wartet ebenfalls auf ein neues Engagement. Beide Schlussmänner erhalten beim HSV damit die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen im Trainingsrhythmus zu bleiben.
Gleichzeitig profitiert die U21 von der Erfahrung und Qualität der beiden vereinslosen Profis. Die jungen Torhüter des HSV trainieren derzeit bei der Profimannschaft, wodurch im Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaft Bedarf auf dieser Position entstanden ist.
Der Kontakt zu Pollersbeck entstand über Sven Höh. Der Torwarttrainer des HSV kennt den früheren Rothosen-Schlussmann bereits aus der gemeinsamen Zeit im Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern und begleitete dessen Weg in den Profifußball.
„Julian ist mit der Bitte auf mich zugekommen, sich bei uns fit zu halten. Da unsere jungen Torwarttalente derzeit bei den Profis trainieren, ist das für beide Seiten eine gute Lösung“, erklärt Höh in den Vereinsmedien. Pollersbeck unterstütze den Trainingsbetrieb der U21, während die Nachwuchstorhüter wichtige Erfahrungen im Profitraining sammeln könnten.
Mit der vorübergehenden Einbindung von Pollersbeck und Schock erhält die U21 zusätzliche Erfahrung auf der Torhüterposition. Die Nachwuchsmannschaft kann ihre Einheiten mit zwei ausgebildeten Profis absolvieren, während beide Spieler weiter auf dem Platz arbeiten und sich für einen möglichen neuen Verein empfehlen können.
Pollersbeck stand bereits zwischen 2017 und 2020 beim Hamburger SV unter Vertrag. In diesem Zeitraum absolvierte der Torhüter insgesamt 51 Pflichtspiele für die Rothosen. Der gebürtige Altöttinger war im Sommer 2017 als frischgebackener U21-Europameister vom 1. FC Kaiserslautern nach Hamburg gewechselt.
Nach seiner Zeit beim HSV führte ihn sein Weg zu Olympique Lyon nach Frankreich. Später spielte Pollersbeck für den 1. FC Magdeburg und zuletzt für den SSV Jahn Regensburg. Nach seinem dortigen Abschied ist er derzeit ohne Verein.
Nun schließt sich vorübergehend ein Kreis. Pollersbeck trainiert wieder auf dem HSV-Campus, an dem er bereits während seiner ersten Zeit in Hamburg gearbeitet hatte. Eine Rückkehr in den Kader der Rothosen ist mit der Trainingsvereinbarung nicht verbunden. Zunächst geht es darum, fit zu bleiben und gleichzeitig der U21 im täglichen Trainingsbetrieb zu helfen.
Für alle Beteiligten entsteht damit eine pragmatische Lösung: Die jungen Torhüter sammeln Erfahrungen bei den Profis, die U21 erhält zusätzliche Qualität und Pollersbeck sowie Schock können sich professionell auf ihre nächsten Aufgaben vorbereiten.
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