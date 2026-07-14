Julian Pollersbeck ist zurück beim Hamburger SV - vorerst U21 Regionalliga: Der frühere HSV-Torhüter Julian Pollersbeck hält sich vorübergehend bei der U21 fit. Auch Florian Schock nimmt am Training der Nachwuchsmannschaft teil. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Beim Hamburger SV bestritt Julian Pollersbeck sogar ein paar Bundesliga-Spiele. – Foto: Eibner

Der frühere Torhüter Julian Pollersbeck ist zurück beim Hamburger SV. Eine feste Verpflichtung oder ein dauerhaftes Comeback bei den Rothosen ist damit allerdings nicht verbunden. Der aktuell vereinslose Schlussmann wird sich in den kommenden Wochen bei der U21 fit halten und am Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaft teilnehmen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Neben dem 31-Jährigen trainiert auch Florian Schock bei der U21 mit. Der 25 Jahre alte Torhüter stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und wartet ebenfalls auf ein neues Engagement. Beide Schlussmänner erhalten beim HSV damit die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen im Trainingsrhythmus zu bleiben. Gleichzeitig profitiert die U21 von der Erfahrung und Qualität der beiden vereinslosen Profis. Die jungen Torhüter des HSV trainieren derzeit bei der Profimannschaft, wodurch im Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaft Bedarf auf dieser Position entstanden ist.

Höh spricht von guter Lösung für beide Seiten Der Kontakt zu Pollersbeck entstand über Sven Höh. Der Torwarttrainer des HSV kennt den früheren Rothosen-Schlussmann bereits aus der gemeinsamen Zeit im Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern und begleitete dessen Weg in den Profifußball. „Julian ist mit der Bitte auf mich zugekommen, sich bei uns fit zu halten. Da unsere jungen Torwarttalente derzeit bei den Profis trainieren, ist das für beide Seiten eine gute Lösung“, erklärt Höh in den Vereinsmedien. Pollersbeck unterstütze den Trainingsbetrieb der U21, während die Nachwuchstorhüter wichtige Erfahrungen im Profitraining sammeln könnten.