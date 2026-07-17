Julian Paurević geht mit Weilimdorf in die nächste Saison!

Julian Paurević bleibt dem TSV Weilimdorf treu und geht auch in der kommenden Saison für den Verein an den Start. Der 18-Jährige war im Januar zum TSV gestoßen, nachdem er zuvor bereits am Futsalstützpunkt Stuttgart ausgebildet wurde. Für den TSV Weilimdorf absolvierte er mehrere Einsätze sowohl in der Futsal-Verbandsliga als auch in der Futsal-Bundesliga und feierte am 14. Mai 2026 mit dem Verein seine erste Deutsche Meisterschaft. Zudem folgten bereits zwei Nominierungen zu Lehrgängen der deutschen U19-Nationalmannschaft nach Frankfurt.
„Futsal macht mir enorm viel Spaß. Als sich die Möglichkeit ergab, dem in Weilimdorf weiter und intensiver nachgehen zu können, war ich extrem glücklich. Bereits in den letzten Monaten habe ich viele Erfahrungen und Eindrücke auf und neben dem Platz mitnehmen dürfen. Für die Zukunft bin ich hochmotiviert und bereit, mein Bestes zu geben und das Team als Spieler zu unterstützen", so Julian Paurević.
Auch bei den Verantwortlichen kommt die Entwicklung des jungen Spielers gut an. „Julian hat in den vergangenen Monaten einen super Eindruck bei uns gemacht. Auch wenn der Einstieg als junger Spieler bei uns immer nicht ganz einfach ist, hat er ihn gut gemeistert. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung passt er auf jeden Fall zu uns und wird seinen Weg gehen. Wir freuen uns darauf", sagt Daniel Nötzold.