Julian Paurević geht mit Weilimdorf in die nächste Saison!

Auch bei den Verantwortlichen kommt die Entwicklung des jungen Spielers gut an. „Julian hat in den vergangenen Monaten einen super Eindruck bei uns gemacht. Auch wenn der Einstieg als junger Spieler bei uns immer nicht ganz einfach ist, hat er ihn gut gemeistert. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung passt er auf jeden Fall zu uns und wird seinen Weg gehen. Wir freuen uns darauf", sagt Daniel Nötzold.