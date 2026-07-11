Julian Paris: „Wir müssen eklig sein in der Oberliga“

Der SV Sonsbeck wird mit Julius Paris als neue Nummer eins in die fünfte Oberliga-Saison in Folge gehen. Der 24-jährige Schlussmann kommt vom MSV Duisburg. Der Keeper soll mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Am Donnerstagabend nimmt Paris erstmals im Willy-Lemkens-Sportpark am Training teil. Ein Gespräch über die Zeit bei den Zebras, berufliche Neuorientierung und das Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen.
JULIUS PARIS Man soll ja im Leben niemals nie sagen. Aber aktuell sieht’s so aus. Beruflich liegt mein Fokus inzwischen im Immobilienbereich, wo ich als Immobilienmakler mit Sebus Immobilien bereits begonnen habe.
PARIS Es war eine sehr erfolgreiche Zeit mit der direkten Rückkehr in die Dritte Liga und dem tollen Start in der neuen Saison. Und dass wir so lange um den Aufstieg mitgespielt haben. Ich habe in einer Mannschaft mit super Charakteren gespielt – das galt auch für die Kabine. Ich nehme auf jeden Fall viel Erfahrung mit nach Sonsbeck.
PARIS Überrascht trifft es nicht ganz – aber damit gerechnet habe ich auch nicht wirklich. Das gehört zum Geschäft. Wichtig ist für mich jetzt, was vor mir liegt.
PARIS Sicherlich die räumliche Nähe. Ich komme aus Winnekendonk und wohne jetzt in Kevelaer. Und der SV Sonsbeck ist in unserer Region der einzige Verein, der in der Oberliga spielt. Da ich beruflich einen anderen Schwerpunkt setze, kommt’s mir natürlich entgegen, dass ich künftig nur noch abends trainiere. Für den Wechsel sprach auch, dass der SV Sonsbeck ein familiär geführter Klub ist. Ich möchte dort nicht nur spielen und trainieren, sondern eine gute Zeit verbringen. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann.
PARIS Es gilt, vor allem viele Heimspiele zu gewinnen. Wir müssen eklig sein in einer Oberliga, die mit den drei Absteigern bestimmt nicht schwächer geworden ist. Ich bin hierher gekommen, um dabei zu helfen, dass der Klassenerhalt wieder geschafft wird.
PARIS Ich habe es ja nicht geschafft, eines der drei Spiele mit dem MSV zu gewinnen. Leider ging ja auch das Niederrheinpokal-Finale 2025 an die Essener. Wir müssen mit dem SV Sonsbeck auf den Tag X hoffen. Dass wir also in Bestform auf dem Rasen stehen und Essen sich durch die Änderungen im Kader noch nicht gefunden hat. Außerdem hat RWE ja schon mal im Niederrheinpokal in Sonsbeck gespielt und sich schwergetan.
PARIS Ich würde mir beides wünschen. Die tollen Fans des MSV Duisburg haben auf jeden Fall die Rückkehr in die Zweite Liga verdient.