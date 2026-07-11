Julian Paris: „Wir müssen eklig sein in der Oberliga“

PARIS Sicherlich die räumliche Nähe. Ich komme aus Winnekendonk und wohne jetzt in Kevelaer. Und der SV Sonsbeck ist in unserer Region der einzige Verein, der in der Oberliga spielt. Da ich beruflich einen anderen Schwerpunkt setze, kommt’s mir natürlich entgegen, dass ich künftig nur noch abends trainiere. Für den Wechsel sprach auch, dass der SV Sonsbeck ein familiär geführter Klub ist. Ich möchte dort nicht nur spielen und trainieren, sondern eine gute Zeit verbringen. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann.

Wie kann der SV Sonsbeck wieder den Klassenerhalt schaffen?