Julian Kühn über Buchholz 08: „Gar nicht hoch genug anzurechnen“

Das ist Julian Kühn. – Foto: Studio Gleis 11 / Jens Schiere

Der TSV Buchholz 08 hat wieder einmal gezeigt, warum der Verein seit vielen Jahren fest zur Oberliga Hamburg gehört. In der Gesamttabelle steht Buchholz zwar auf Rang zwölf, doch die Rückrunde erzählt eine deutlich positivere Geschichte. Nach einem schwierigen Winter hat sich die Mannschaft stabilisiert, in der Rückrundentabelle eine starke Rolle gespielt und damit den Klassenerhalt in Hamburgs höchster Spielklasse abgesichert

Diese 20 Jahre sind für Buchholz mehr als eine schöne Zahl. Sie stehen für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine Arbeit, die im Hamburger Amateurfußball nicht selbstverständlich ist. Gerade weil der Verein nicht mit den größten finanziellen Möglichkeiten der Liga arbeitet, wirkt die lange Zugehörigkeit zur Oberliga besonders bemerkenswert. Buchholz ist kein kurzer Gast, sondern ein fester Bestandteil dieser Spielklasse geworden.

Teammanager Julian Kühn ordnet die besondere Rolle des Vereins mit einem Augenzwinkern ein. Auf die Frage, ob Buchholz mittlerweile als neuer Hamburger Dino bezeichnet werden dürfe, sagt er: „Wenn, dann sind wir der Nordheide-Dino, aber ich meine, dass mit Niendorf, Vicky und Paloma noch andere Vereine lange dabei sind. Alles Vereine, die sauber arbeiten und mit denen es schon ewig Spaß macht, sich zu duellieren. Wir schauen sehr stolz auf die letzten 20 Jahre zurück und haben nicht umsonst unseren Trikotärmel mit einem 20-Jahre-Oberliga-Logo verziert.“

Dabei sah die Saison zwischenzeitlich deutlich komplizierter aus. Im Sommer war der Anspruch noch ein anderer. Buchholz wollte den neunten Platz aus der Vorsaison verbessern und damit den nächsten Schritt in der Oberliga gehen. Kühn beschreibt diese Phase offen: „Im Sommer wollten wir unseren neunten Platz vom Vorjahr verbessern - die Situation im Winter mit 16 Punkten nach 18 Spielen hat die Ziele dann ein wenig verschoben. In Phasen, in denen ein Team nicht punktet, werden Dinge hinterfragt, die prinzipiell bei einem stabilen Saisonverlauf keine große Relevanz haben. Das wirkt sich weder positiv auf die eigene noch auf die gesamte Stimmung im Team aus.“

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um diese besondere Rolle, die schwierige Ausgangslage nach dem Winter und die starke Rückrunde. Im zweiten Teil stehen anschließend der Trainerwechsel zu Marco Spangenberg, die neue Rolle von Christoph Behrens, die Kaderplanung und die Buchholzer Vereins-DNA im Mittelpunkt.

Genau das ist typisch für solche Saisonverläufe. Wenn Ergebnisse ausbleiben, geraten Themen in den Fokus, die bei mehr Punkten kaum diskutiert würden. Abläufe, Rollen, Spielidee, Stimmung - vieles wird schwerer, wenn der Blick auf die Tabelle Druck erzeugt. Buchholz musste in dieser Phase nicht nur sportlich reagieren, sondern auch mental.

Dass die Rückrunde anschließend so gut verlief, war für Kühn deshalb beides: nicht selbstverständlich, aber auch nicht völlig überraschend. „Dass die Rückrunde so glatt läuft, war einerseits nicht unbedingt zu erwarten, doch andererseits auch keine komplette Überraschung.“ Die Mannschaft hatte Qualität, musste sie aber nach der Winterpause wieder verlässlicher auf den Platz bringen.

Der Winter als Schlüssel

Den wichtigsten Faktor für die Wende sieht Kühn nicht in einem einzelnen Spiel, sondern in der Winterphase selbst. „Der bescheidene Winter war der Schlüssel - jeder hat seinen Kopf frei bekommen und sich vom 2. Januar bis spät in den Februar gegen jede Widrigkeit gestemmt und die gesamte Vorbereitung durchgezogen. Dass wir dann spät gegen HEBC das 1:0 machen und bei Tesla nach Rückstand gewinnen, hat ordentlich Schwung gegeben.“

Diese Passage erklärt die Rückrunde ziemlich genau. Buchholz hat sich nicht zufällig stabilisiert, sondern offenbar über eine intensive Vorbereitung wieder eine Grundlage geschaffen. Der späte Sieg gegen HEBC Hamburg und der Erfolg nach Rückstand beim FK Nikola Tesla wirkten anschließend wie Beschleuniger. Aus einer Mannschaft, die im Winter noch unter Druck stand, wurde ein Team, das wieder Ergebnisse erzielte und Vertrauen sammelte.

Gerade solche Momente sind in einer Saison oft entscheidend. Ein spätes 1:0 kann mehr sein als nur ein knapper Sieg. Es kann ein Signal sein, dass sich die harte Arbeit lohnt. Ein Auswärtserfolg nach Rückstand kann zeigen, dass ein Team wieder an sich glaubt. Für Buchholz kamen diese Erlebnisse genau zur richtigen Zeit.

In der Rückrundentabelle bestätigte sich dieser Eindruck. Buchholz spielte nicht mehr wie ein Team, das nur ums Überleben kämpft, sondern wie eine Mannschaft, die in dieser Liga bestehen und Gegnern Probleme bereiten kann. Das macht den zwölften Platz in der Gesamttabelle zwar nicht unwichtig, aber er bildet die Entwicklung der zweiten Saisonhälfte nur unvollständig ab.

20 Jahre Oberliga sind nicht normal

Kühn nutzt den Blick auf die Saison auch für eine grundsätzlichere Einordnung des Vereins. Dass Buchholz seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Oberliga spielt, wirkt für viele inzwischen normal. Genau diesem Eindruck widerspricht der Teammanager. „Da wir mittlerweile über 20 Jahre in der Oberliga spielen, ist das alles für viele total normal, doch das Gegenteil ist der Fall - im Ligavergleich haben wir einen Etat, der nur einen Bruchteil anderer Teams beträgt. Und dennoch entscheiden sich jedes Jahr viele Jungs gegen unmoralische Angebote und für 08. Dass wir Jahr für Jahr im Hamburger Oberhaus dabei sind, ist gar nicht hoch genug anzurechnen!“

Das ist vielleicht der stärkste Satz dieses ersten Teils, weil er die Buchholzer Identität auf den Punkt bringt. Der Verein ist dauerhaft dabei, obwohl die finanziellen Voraussetzungen im Vergleich zu mancher Konkurrenz begrenzt sind. Spieler entscheiden sich trotzdem für Buchholz, für das Umfeld, für die Gemeinschaft und für einen Verein, der über viele Jahre eine klare Haltung aufgebaut hat.

Kühn verbindet diesen Gedanken ausdrücklich mit Stolz. „Ich bin richtig stolz darauf, was wir hier sportlich und menschlich auf die Beine stellen.“ Diese Aussage wirkt nicht wie eine Floskel, sondern wie eine Bilanz nach einer Saison, die intern anspruchsvoller war, als es eine starke Rückrundentabelle allein vermuten lässt.

Für den TSV Buchholz 08 ist der erneute Klassenerhalt deshalb mehr als eine sportliche Pflichtaufgabe. Er ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Verein seinen Weg in der Oberliga behaupten kann. Buchholz musste im Winter reagieren, hat die Kurve bekommen und bleibt ein Klub, der in dieser Spielklasse nicht nur wegen seiner Vergangenheit eine Rolle spielt.

Der Nordheide-Dino bleibt wach

Der Begriff „Dino“ ist im Fußball schnell vergeben, aber bei Buchholz passt er in seiner Nordheide-Variante ziemlich gut. Der Verein ist seit Jahren da, arbeitet verlässlich und hat sich in der Oberliga einen festen Platz erarbeitet. Gleichzeitig hat die Rückrunde gezeigt, dass Buchholz nicht nur von seinem Ruf lebt, sondern sportlich immer wieder Antworten findet.

Die Saison war nicht frei von Problemen. Die Ziele mussten im Winter angepasst werden, die Stimmung wurde durch ausbleibende Ergebnisse belastet, und erst eine intensive Vorbereitung brachte die Wende. Aber genau darin liegt die Geschichte: Buchholz ist nicht durch eine glatte Saison gegangen, sondern hat sich wieder herausgearbeitet.

Der Blick geht nun in Richtung neuer Saison - mit verändertem Trainerteam, aber dem Anspruch, die eigene Idee fortzuführen. Wie das aussehen soll, wird im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers Thema sein. Für den Moment bleibt die Erkenntnis: Der TSV Buchholz 08 hat eine schwierige Phase überstanden, eine starke Rückrunde gespielt und einmal mehr bewiesen, dass 20 Jahre Oberliga-Zugehörigkeit kein Zufall sind.

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