Julian Kügel & Kai Eisele: Von Haching nach Ingolstadt

"Ich bin überglücklich, wieder hier beim FCI zu sein. Auch wenn sich mein Lebensmittelpunkt im vergangenen Jahr nicht geändert hat, bin ich nun ein Stück weit mehr Schanzer. Es fühlt sich wie heimkommen an. Als Dietmar Beiersdorfer, Ivo Grlic und Sabrina Wittmann mit mir Kontakt aufgenommen und ihr Interesse signalisiert haben, musste ich daher keinen Moment überlegen – für mich stand die Rückkehr an alte Wirkungsstätte sofort fest. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit meinen alten und neuen Mannschaftskollegen anzugreifen", lässt sich Julian Kügel in einer Presssemitteilung zitieren. Der 28-Jährige konnte erstmals in der Saison 2016/17 beim niederbayerischen Bezirksligisten TV Aiglsbach auf sich aufmerksam machen. Im Sommer 2017 folgte der Wechsel zum VfB Eichstätt, wo er sechs Jahre lang in der Regionalliga am Ball war. 2023 entschied er sich für den Schritt in den Profifußball und wagte den Schritt nach Ingolstadt.



Zudem kommt Kai Eisele von Unterhaching nach Ingolstadt. Der 30-Jährige betont ebenfalls in einer Presseerklärung: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren immer sehr klar und auf einer vertrauensvollen Basis. Dabei hatten wir das gemeinsame Ziel, zusammenzukommen - umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Diese Wertschätzung möchte ich selbstverständlich zurückgeben. Ich bringe einige Jahre Erfahrung mit, habe in verschiedenen Situationen viel erlebt - sportlich wie menschlich. Genau das will ich hier einbringen: vorangehen, Verantwortung übernehmen - auf und auch neben dem Platz. Meine Werte und Ziele stimmen mit denen des FC Ingolstadt 04 überein – das war für mich ebenso ein entscheidender Faktor. Jetzt freue ich mich sehr auf die Aufgabe und bin bereit, loszulegen."