Julian Krahl verlängert vorzeitig seinen Vertrag

Der 25-Jährige hatte sich bereits Ende der letzten Saison dafür entschieden, seinen Weg weiter beim FCK zu gehen. Nach einer weiteren Spielzeit als Nummer 1 im Tor der Roten Teufel hat „Kralle“ diesen Schritt bekräftigt, indem er erneut vorzeitig sein Arbeitspapier verlängert hat. Damit setzt der junge Keeper, der bereits in seine vierte Saison mit dem 1. FC Kaiserslautern geht und bisher 70 Partien für den Zweitligisten absolviert hat, ein starkes Zeichen.

„Eines unserer Ziele ist es, die Profimannschaft zu stärken und auf ein gesundes Fundament zu stellen. Mit der vorzeitigen Verlängerung hat sich Julian dazu entschieden, ein wichtiger Baustein in diesem Gerüst zu werden und wir freuen uns sehr, dass er gemeinsam mit uns sportlich und persönlich den eingeschlagenen Weg weitergehen möchte. Julian zeichnet sich durch einen unglaublichen Ehrgeiz und ein hohes Maß an Professionalität aus, ist gleichzeitig aber noch ein junger Spieler mit einem großen Entwicklungspotential. Er hat in seinen jungen Jahren bereits viel Verantwortung übernommen und wir sind überzeugt davon, dass er hier weiter reifen wird“, erklärt FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.