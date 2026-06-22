Julian Kolbeck neuer Trainer der SpVgg Greuther Fürth II Der 32-Jährige übernimmt nach der geglückten Rettermission von Christian Fiedler von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Julian Kolbeck rückt beim Kleeblatt von der U19 zur U23 auf. – Foto: Wolfgang Zink

Knapp drei Wochen nachdem die SpVgg Greuther Fürth II in der Relegation gegen den ASV Cham den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern feiern durfte, hat das Kleeblatt nun die personellen Weichen im Nachwuchsbereich gestellt. Neuer Cheftrainer bei der U23 ist nun Julian Kolbeck, der in der vergangenen Saison die U19 coachte. An seiner Seite agiert nach dem Ende seiner aktiven Karriere Daniel Adlung als Co-Trainer, der auch als Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum fungieren wird. Mit dem bisherigen Co-Trainer Daniel Felgenhauer finden derzeit Gespräche über seine zukünftige Rolle statt. Mit Christian Fiedler, der interimsmäßig Ende März nach der Trennung des glücklosen Roberto Hilbert übernommen hatte, befindet sich der Verein ebenfalls gerade intensiv im Austausch, wie seine zukünftige Rolle aussehen soll. Stephan Fürstner, zuletzt Sportdirektor bei den Profis und ziemlich in die Kritik geraten, kehrt auf den Posten des Sportlichen Leiters im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) zurück

Die Nachfolge von Julian Kolbeck bei der U19 übernimmt Tobias Gitschier, der mit seinem Team aus der U17 eine Jahrgangsstufe hochrutscht und seinen Co-Trainer Claudio Gramich mitnimmt. Zudem komplettiert Emir Delic (vorher Co-Trainer U16) das Trainerteam.



Julian Kolbeck ist bei der U23 kein Unbekannter und sprang schon in der Spielzeit 2024/25 in die Bresche. Überhaupt: Kaum jemand dürfte die SpVgg Greuther Fürth besser kennen als der 32-Jährige. Er durchlief als Spieler die Nachwuchsabteilung des Kleeblatts, vollzog den Schritt in den Herrenbereich in der U23 in der Regionalliga Bayern. Nach einem Jahr bei der SpVgg Bayreuth lief er noch für den FC Eintracht Bamberg auf, ehe er schon früh seine aktive Laufbahn beendete und sich auf das Coaching konzentrierte.