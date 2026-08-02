Julian Hagedorns Doppelpack lässt Saraus Coach Tony Böhme jubeln von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

Matchwinner Julian Hagedorn (SG Sarau-Bosau) sorgte mit zwei Toren für die Entscheidung gegen den SVE Comet Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zum Auftakt der neuen Saison 2026/27 in der Verbandsliga Ost hat der Landesligaabsteiger SVE Comet Kiel einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die SG Sarau/Bosau unterlagen die Kieler, die in diesem Sommer zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern kompensieren mussten, knapp mit 1:2 (0:0). Während der neue Comet-Coach Nicklas Loose nach einer starken Performance im zweiten Durchgang einen aus seiner Sicht verdienten Punkt mitnehmen wollte, sah sein Pendant Tony Böhme, der mit Mark Klukas als Doppelspitze den Tabellenvierten der Vorsaison anleitet, unterm Strich einen aufgrund der zahlreichen Chancen nicht unverdienten Heimsieg.

Dominante erste Halbzeit und früher Nackenschlag nach der Pause Die Begegnung begann am Freitagabend in Bosau mit klaren Vorteilen für die Hausherren. Die SG Sarau/Bosau übernahm sofort das Kommando. „Wir kamen super ins Spiel, spielen wirklich eine richtig starke erste Halbzeit, hatten da auch ein paar Chancen, müssen da auch schon in Führung gehen“, blickte Böhme auf den ersten Durchgang zurück. Die Platzherren drängten auf den Führungstreffer, scheiterten jedoch am starken Kieler Keeper Lukas Losch, an gegnerischen Abseitslinien oder an eigener Ungenauigkeit im Abschluss. So klärte die Comet-Defensive kurz vor dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit sogar noch auf der Linie.

Nach dem torlosen Remis zur Pause erwischten die Gastgeber dann jedoch den idealen Start in den zweiten Durchgang. In der 49. Minute profitierte Julian Hagedorn von einem individuellen Patzer im Aufbau der Gäste: Comet-Torwart Lukas Losch versuchte, den anpressenden Stürmer ins Leere laufen zu lassen, vertändelte dabei den Ball und wurde sofort bestraft. Der angeschossene Hagedorn schaltete am schnellsten, schnappte sich das Leder und schob zum 1:0 ein.

Hagedorn legt nach – Comet schlägt zurück Mit dem Rückstand im Rücken zeigten die Gäste aus der Landeshauptstadt Moral und bissen sich in die Partie zurück. Nicklas Loose analysierte: „Und dann kommen wir gut zurück, haben echt Chancen ohne Ende. Lattentreffer, ganz knapp am Tor vorbei geköpft, Fallrückzieher von Houari aus fünf Metern, den der Torwart hält und, und, und.“ Mitten in der guten Phase der Kieler hinein schlugen die Hausherren jedoch eiskalt zu. In einer Phase, in der das Spiel ausgeglichener schien, setzte sich erneut Julian Hagedorn in Szene und erhöhte in der 64. Minute per Doppelpack auf 2:0 für Sarau/Bosau. Dramatische Schlussphase Die Gäste warfen daraufhin in der Schlussphase alles nach vorne und operierten zunehmend mit wuchtigen, langen Bällen in die Spitze, womit die Hausherren große Mühe hatten. „Comet hat gefühlt alles nach vorne geworfen, was groß, körperlich, robust, Fußball spielen konnte“, beschrieb Böhme die hektischen Schlussminuten.

Marvin Petersen (SVE Comet Kiel) verkürzte per Strafstoß auf 1:2. – Foto: Ismail Yesilyurt