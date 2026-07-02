Julian Grupp: "Es gibt mehrere Gründe"

– Foto: Imago

Julian Grupp beendet seine Tätigkeit als Spielertrainer beim Oberligisten Türkspor Neckarsulm. Nach dem historischen Aufstieg und dem Kraftakt im zähen Abstiegskampf zieht es den werdenden Vater sportlich in den Nordosten sowie in die individuelle Jugendförderung. Der Abschied bringt viel Wehmut mit sich, ist aber auch von Vorfreude geprägt.

Der Abschied von Grupp kommt für viele überraschend, doch für ihn ist die Entscheidung das Ergebnis einer klaren persönlichen Entwicklung. „Es gibt mehrere Gründe. Ausschlaggebend, ich sage mal so das i-Tüpfelchen, waren dann einfach schöne private Gründe. Ich werde im Herbst das erste Mal Papa und freue mich sehr darauf“, erklärt der 34-Jährige gegenüber FuPa mit großer Vorfreude.

Neben den familiären Veränderungen spielten jedoch auch tiefgreifende sportliche Faktoren eine gewichtige Rolle. Er verweist auf den massiven personellen Wandel innerhalb seines Kaders: „Nahezu der komplette Kader, den ich jetzt zwei Jahre lang zur Verfügung und zusammengestellt hatte, vor allem in der Aufstiegssaison – das waren sehr viele Neuzugänge. Im Sommer 17 Spieler, dann hatten wir im Winter noch mit drei Neuzugängen nachgelegt. Letzten Sommer wieder hauptsächlich junge Spieler dazugeholt. Dieser erfolgreiche Kern bricht nun aus diversen Gründen weg.“

Die kräftezehrende Doppelrolle auf hohem Niveau hinterließ in den vergangenen Monaten spürbare Spuren. Grupp verschweigt nicht, wie sehr die Endphase an den Nerven gezehrt hat: „Plus dann auch die letzten Spiele und Wochen, die waren halt schon echt mental belastend. Es war schon die komplette Saison über sehr eng. Und vor allem Abstiegskampf, das macht natürlich mit einem was, das zehrt an den Kräften.“

Einen einzelnen, plötzlichen Impuls gab es dabei nicht. „Den einen Schlüsselmoment, den gab es nicht. Wie gesagt, in den letzten Wochen war einfach nur der volle Fokus auf die letzten Spiele gerichtet, dass wir die erfolgreich gestalten, um in der Liga bleiben zu können. Und das haben wir dank der Schützenhilfe vom VfR Mannheim realisiert.“

Ein historischer Erfolg gegen gestandene Kräfte

Trotz aller Anstrengungen überwiegt beim scheidenden Trainer der Stolz über das Erreichte, gerade im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. „Umso schöner, dass wir jetzt dann, für mich auch persönlich – ich bin hergekommen, ein Riesenumbruch, 17 neue Spieler, die erste Saison als Spielertrainer mit geballter Unterstützung meines Trainerteams um Robin Neupert, Enzo Romano, Marco Sautter und Denis Begovic –, eine historische Aufstiegssaison vom Punktedurchschnitt hatten und dann in der Saison zwei den Klassenerhalt schaffen konnten“, betont Grupp.

Er verweist auf die Schwere der Liga: „Man weiß ja, im Vorjahr sind alle vier Aufsteiger direkt wieder runter. Und wenn man dann auch sieht, wen wir hinter uns lassen konnten mit Göppingen, einem Regionalliga-Absteiger, der einen super Kader zusammen hatte, auch Bissingen und Hollenbach, das sind gestandene Oberligisten. Dementsprechend ist es dann auch für mich echt ein schöner Abschied, weil wir das Ziel Klassenerhalt erreichen konnten.“

Eine Prognose für die kommende Spielzeit

Die sportliche Zukunft des Vereins sieht Grupp vor großen Hürden, während er gleichzeitig eine Schwächung der gesamten Liga voraussagt. „Weil, wie gesagt, der Verein jetzt vor einer sehr großen Herausforderung steht. Da wünsche ich dem Verein auch alles, alles Gute. Ich vermute – das ist jetzt meine Einschätzung, ohne dass es eine Frage ist –, dass die Oberliga-Saison 2026/2027 in der Breite nicht so stark sein wird wie die abgelaufene Saison.“

Vor allem für die Aufsteiger Mühlhausen und Teningen sieht er eine schwere Zeit voraus: „Einfach nur so aus der Ferne vermute ich, dass Mühlhausen und Teningen es sehr schwer haben werden. Weil ich jetzt nicht denke, dass es so finanzstarke Klubs sind, die dann mit einem ähnlichen Kader aus der Verbandsliga reingehen..“ Die Young Boys Reutlingen schätzt er und auch den FC Holzhausen hingegen als starke Aufsteiger ein.

Deutliche Worte zur Konkurrenz und ein bitteres Geschmäckle

Auch bei den etablierten Kräften sieht Grupp tiefgreifende Umbrüche und spart nicht mit deutlicher Kritik. „Man hat halt Vereine wie Gmünd und Backnang, die jetzt knapp vor dir waren, die viele Spieler verloren haben. Gmünd verlor alle offensiven Schlüsselspieler: Mit Aschauer, Gnaase und Molinari bricht die komplette Offensivachse weg. Und bei Backnang haben viele erfahrene und wichtige Defensivspieler den Klub verlassen.“

Merkwürdig erscheint ihm der finale Lauf eines Konkurrenten: „Singen kann ich für die kommende Saison nicht einschätzen. Die sind ja in 2026 ohne Mboob und Malaj sowie deren Erfolgstrainer Ali Günes erst sang- und klanglos durchgereicht worden, bevor sie aus dem Nichts mit äußerst unerwarteten und fragwürdigen Ergebnisse, doch noch die Klasse halten konnten. Wenn man sich einfach deren Entwicklung anschaut. Davor in zehn Spielen zwei Punkte. Die zwei Punkte waren Unentschieden gegen Bissingen und Hollenbach, wo du sagst: Okay, gegen die haben sie vielleicht mit Glück einen Punkt geholt. Aber dass sie dann zum Schluss als 16. den Tabellenfünften Essingen mit 6:1 demontieren, auswärts in Reutlingen mit 2:0 und auch gegen Villingen mit 4:2 gewinnen – das hat dann einfach schon ein Geschmäckle. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass Mannheim aufgestiegen ist.“

Der furiose Durchmarsch als Höhepunkt

Der Blick zurück auf das erste Jahr zaubert dem Spielertrainer ein Lächeln ins Gesicht – es war eine Ausnahme-Saison. „Mein persönliches und sportliches Highlight war ganz klar der Aufstieg. Ja, die erste Saison übernommen als Spielertrainer, erste Trainertätigkeit. Mit so einem gewaltigen Kaderumbruch ab Spieltag fünf dann so durchzumarschieren und 22 Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage zu holen, das war schon brutal stark. Und wir haben uns damit auch den bisher besten Punktdurchschnitt der Verbandsliga Württemberg geholt. Selbst jetzt die Young Boys mit einer sehr eingespielten und starken Truppe haben das nicht gepackt, unseren Schnitt von 2,57 zu erreichen. Das war schon eine Bomben-Saison.“ Die Krönung folgte prompt: „Am vorletzten Spieltag dann der Aufstieg, das war schon so aus Trainersicht das klare sportliche Highlight.“

Gänsehaut-Momente an der Seitenlinie trotz Verletzungspech

In der zweiten Saison zwang ihn sein eigener Körper mehrere Spiele in eine rein coachende Rolle, die ihm jedoch ungeahnte Freuden bescherte. „In der Saison in der Oberliga habe ich die ersten sieben Spiele noch spielen können, danach war ich verletzt und habe die komplette Restserie in 2025 verpasst – zwölf Spiele. Da war definitiv dann das Highlight, von draußen zu coachen, in Aalen und in Reutlingen. In Reutlingen als Ex-Klub dort dann auch zu gewinnen vor der Kulisse. Und in Aalen war die Kulisse nochmal gigantischer. Dort haben wir sehr unglücklich durch ein vermeidbares Eigentor mit 0:1 verloren und konnten das komplette Spiel über ausgeglichen gestalten. Das hat richtig Spaß gemacht, von draußen zu coachen.“

Konstanz im Lazarett und das Handicap der Heimspiele

Die Zahlen der abgelaufenen Saison belegen eine bemerkenswerte Konstanz unter schwierigsten Bedingungen. „Die Punktausbeute, die war fast identisch: Hinrunde 19 Punkte, Rückrunde 20. Und dann auch, gegen wen wir die Punkte geholt haben: Es war nur ein Punkt in der Rückrunde dabei gegen die Mannschaften von Platz 1 bis 6. Alle anderen 19 Punkte, sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde, holten wir gegen Mannschaften von Platz 7 bis 18. Also war das, was das angeht, sehr konstant.“

Erst spät entspannte sich das personelle Lazarett: „In der Rückrunde war es dann in Summe per se besser, aber auch da sind uns immer wieder Schlüsselspieler weggefallen, sodass wir eigentlich erst in den letzten sieben Spielen nahezu den kompletten Kader an Bord hatten. Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt vor den Schlüsselspielen gegen die direkten Konkurrenten, beginnend mit Bissingen. Das war das erste Spiel in 2026, wo ein Gianluca Trianni das erste Mal überhaupt wieder einen Kurzeinsatz hatte und wir mit ihm sowie Philipp Seybold und Neuzugang Mo Bah endlich wieder fitte Spieler mit Geschwindigkeit auf dem Flügel hatten.“

In den entscheidenden Momenten zeigte das Team sein wahres Gesicht: „Gegen Hollenbach war es vom Ergebnis her in den direkten Duellen mit 2:0 am knappsten, aber auch nur, weil wir es verpasst hatten, frühzeitig den Sack zuzumachen. Da war die Statistik mit 13:1-Torschüssen eine sehr klare Sache. In Bissingen und Göppingen waren beide Ergebnisse sehr deutlich. In Göppingen hätte es in der zweiten Halbzeit in Überzahl sogar noch höher ausgehen müssen mit einem verschossenen Elfmeter und zahlreichen vergebenen Chancen in der Box.“

Ein sehr großes Handicap waren zudem über die gesamte Saison die Heimspielstätten: „Wir hatten aus unterschiedlichen Gründen einfach gefühlt keine Heimspielstätte und mussten auf vier verschiedenen Plätzen unsere Heimspiele austragen. Dabei holten wir aus 17 Heimspielen nur 15 Punkte und waren in der Heimtabelle damit 17. Auswärts holten wir dagegen 24 Punkte und waren starker 8. in der Auswärtstabelle.“

Der schmerzhafte Abschied von einer charakterfesten Truppe

Die tiefe Verbundenheit zu seinen Spielern macht den Abschied zu einer hochemotionalen Angelegenheit. „Was ich am meisten vermissen werde, wird definitiv die Mannschaft und das Trainerteam sein. Sowohl charakterlich einwandfreie Jungs in der Aufstiegsmannschaft als auch jetzt in der Oberliga, egal welche Themen aufgekommen sind, wie sie trotzdem durchgezogen haben. Das war astrein, super charakterlich einwandfreie Jungs. Sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz, das werde ich definitiv vermissen“, gesteht Grupp wehmütig.

Als wichtigste Lektion nimmt er eine bleibende Erkenntnis über die Trainertätigkeit mit: „Also für die Weiterentwicklung war es auf jeden Fall sehr hilfreich zu sehen, dass in der Oberliga die Rolle als Spielertrainer deutlich schwieriger ist als in der Verbandsliga, weil einfach das Niveau der Oberliga Baden-Württemberg in meinen Augen – und das teilen, denke ich, viele – die stärkste Oberliga in ganz Deutschland ist. Da treffen einfach Verbände wie Württemberg, Südbaden und Nordbaden aufeinander. Viele Jungs, die im NLZ ausgebildet wurden, mal Profi waren, jetzt wieder am Ende der Karriere dann noch Oberliga spielen. Also ein ganz anderes Brett als die Verbandsliga", sagt Grupp.

Er schiebt nach: "Dementsprechend benötigst du in der Oberliga dann einfach einen ganz anderen Fokus auf dem Platz. Vereinzelte Umstellungen, die ich in der Aufstiegs-Saison während des Spiels direkt auf dem Platz vorgenommen hatte – nach Rücksprache mit dem Trainerteam, wie sie das Spiel von draußen wahrgenommen haben –, das war in der Oberliga dann schon deutlich schwieriger. Da war ich selbst mehr auf meine eigenen Aufgaben im Spiel fokussiert und konnte nicht so wie in der Verbandsliga 90 Minuten lang auf dem Platz coachen. Das war jetzt in der Oberliga einfach schwieriger.“

Ein neues Kapitel im Nordosten bei der VSG Altglienicke Berlin

Im Anschluss an seine Trainertätigkeit zieht es Grupp in eine neue, hochspannende Aufgabe im Nordosten der Republik. „Ich bin seit gestern, dem 1. Juli, offiziell für die VSG Altglienicke Berlin, einen ambitionierten Regionalligisten im Nordosten, im Bereich Scouting – vor allem im Südwesten, wo ich ja lebe –, nebenberuflich tätig und unterstütze in den Bereichen Kaderplanung und Analysen. Ich war jetzt auch am Wochenende vor Ort und habe es mir persönlich angeschaut: Ein sehr familiäres, engagiertes sowie ehrgeiziges Umfeld. Man spürt im kompletten Klub eine gewisse Aufbruchstimmung.“

Die Führungsebene überzeugte ihn sofort: „Die Gespräche mit dem Geschäftsführer Daniel Böhm, mit dem sportlichen Leiter Torsten Mattuschka sowie dem Kaderplaner Michael Steiner waren ausgezeichnet, auch zwischenmenschlich. Auch die ersten Gespräche mit dem Cheftrainer Dan Twardzik und seinem Trainerteam waren alle durchgehend sehr gut.“

Die Zielsetzung bei der VSG ist klar definiert: „Es wird eine sehr knackige Saison, jetzt kann kommende Saison endlich mal der Meister aus der Regionalliga Nordost direkt aufsteigen, unabhängig davon wie es danach weitergeht, ob die DFB-Reform kommt oder nicht. Und ja, dadurch, dass jetzt Aue abgestiegen ist, wird es vermutlich fünf, sechs Vereine geben, die für sich intern sagen: Okay, klares Ziel ist, wir wollen ganz vorne landen und aufsteigen. Mit diesen Mannschaften wollen wir uns messen.“

Rückkehr zu den Wurzeln der individuellen Talentförderung

Zusätzlich zieht es den 34-Jährigen zurück zu einem Herzensprojekt im Jugendbereich, das sich perfekt in seinen Alltag integrieren lässt. „Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich mich einer Fußballschule anschließe. Dort hat ein ehemaliger Kollege aus Hoffenheim, der Matze Kröninger, mit Kumpels in Heidelberg angefangen etwas aufzubauen. Das ist für mich vom Fahrtweg von der Arbeit zurück nach Hause ideal – ich wohne an der Grenze Hessen-Baden-Württemberg. Da ich dreimal die Woche nach Heilbronn zur Arbeit fahre, könnte ich das sehr gut kombinieren.“

Für ihn würde sich damit ein Kreis zu seiner früheren Arbeit schließen: „Das sind Themen, für die ich zuvor für die TSG Hoffenheim tätig war und die mir sehr viel Spaß gemacht hatten. Junge Talente zu fördern und sie individuell zu entwickeln – das war meine Aufgabe in den internationalen Projekten, vor allem in Sarcelles einem Banlieu in Paris –, und darauf hätte ich richig Bock.“