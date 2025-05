Julian Green nach dem Klassenerhalt: „extreme Erleichterung“ 2. Fußball-Bundesliga

Julian Green spricht nach dem Klassenerhalt mit der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga über die Zittersaison und seine persönliche Bilanz.

„Man spielt nie gerne gegen etwas, sondern immer lieber für etwas“, sagt Julian Green mit einer großen Portion Erleichterung in der Stimme. Bis zuletzt musste der Miesbacher mit der Spielvereinigung Greuther Fürth in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt zittern. Erst am letzten Spieltag schaffte Fürth mit einem 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV aus eigener Kraft den Ligaverbleib. Zumindest endete die Saison für Green also positiv.

Immerhin etwas. Trotzdem: Gegen die Abstiegsrelegation zu spielen, das habe sich „schlecht“ angefühlt. „Die Leichtigkeit geht schnell verloren im Abstiegskampf“, sagt Green. „Da sind andere Sachen wichtiger, als sich schön von hinten raus zu kombinieren. Da geht es ums Überleben, das spürt man.“

Intensive Wochen im Abstiegskampf

Nun war es für Green keine komplett neue Situation. Er steckte mit den Fürthern schon einmal im Abstiegskampf. 2017/18, in seiner ersten Saison bei der Spielvereinigung, war das. „Aber das war anders. Da waren wir vom Gefühl her das ganze Jahr im Abstiegskampf.“ In dieser Saison hatten die Fürther am 27. Spieltag noch zehn Punkte Vorsprung auf Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz und konnten sich eigentlich in Sicherheit fühlen. Doch der Vorsprung schmolz, und es wurde noch einmal spannend. Zu spannend für Green. „Ich spüre eine extreme Erleichterung. Die letzten Wochen waren intensiv.“

Jetzt ist für Julian Green erst einmal Abstand vom Fußball angesagt. Anfang der Woche fuhr er von Fürth nach Miesbach, dann geht es weiter nach Florida, zusammen mit der Freundin besucht Green seinen Vater. „Gerade denke ich noch nicht an die neue Saison“, so Green, dessen Vertrag bei der Spielvereinigung noch bis 2026 läuft. „Ich freue mich jetzt drauf, heimzukommen und abzuschalten. Im Laufe des Urlaubs werde ich mir dann meine Gedanken über die Saison machen.“

Zahlenmäßig gute Saison für Green

Die hatte auch für ihn Höhen und Tiefen. „Gefühlt war von allem was dabei.“ Green schoss sieben Tore (fünf davon per Elfmeter) und sammelte elf Scorerpunkte. Zahlenmäßig war es mit seine beste Saison. „Aber ich hatte auch einige Verletzungen“, sagt Green. „Solche Saisons gibt es einfach.“

Knapp fünf Wochen Pause hat Green jetzt – und keinen Stress durch die Relegation. Seinen 30. Geburtstag am 6. Juni wird er in den USA verbringen. Ein Wunsch ist allerdings nicht in Erfüllung gegangen: „Seine“ Tampa Bay Lightning, die in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL spielen, sind schon aus den Playoffs ausgeschieden. Eishockey-Fan Green, der selbst einige Jahre im Nachwuchs des TEV Miesbach spielte, kann die Lightning nicht live im Stadion anfeuern. Es gibt zwar noch eine zweite Mannschaft in Florida, die Panthers, die aktuell im Halbfinale stehen. Aber da bleibt Green eisern. „Die schaue ich mir nicht an“, sagt er, auch wenn er dem NHL-Champion von 2024 zugestehen muss: „Sie sind leider gut.“