Julian Goll ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Württemberg.

👑 Die Top-3-Torhüter in Württemberg

Der 21-jährige Keeper hütet das Tor vom TSV Herrlingen in der Kreisliga B2 Donau/Iller. Am vergangenen Spieltag traf der Schlussmann mit seiner Mannschaft auf die SGM Nellingen/Aufhausen. Dabei blieb der Torhüter beim 3:0-Heimsieg ohne Gegentor und parierte in der 31. Minute einen Elfmeter, der zum 2:1-Anschlusstreffer geführt hätte. Nur drei Minuten später erhöhte Herrlingen auf 3:0 und entschied damit die Partie, auch dank Keeper Julian Goll.

🥈Hakan Kocar (31) vom TKSV Giengen in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg

🥉Leon Volk (24) vom TSV Dörzbach/Klepsau in der Kreisliga A3 Franken