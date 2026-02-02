Julian Etse verlässt SSV Ulm auf Zeit – Transfer mit Signalwirkung

– Foto: Imago

Der letzte Tag der Wintertransferperiode bringt beim SSV Ulm 1846 Fußball noch einmal Bewegung – leise, sachlich und doch bedeutsam. Nach der Leihe von Paul-Philipp Besong und der Rückkehr von Aleksandar Kahvic folgt die dritte Personalentscheidung. Julian Etse wechselt bis zum Sommer per Leihe zum TSV Steinbach Haiger. Es ist ein Schritt mit Perspektive, der die strategische Ausrichtung des Klubs unterstreicht.

Leihe in die Regionalliga Südwest

Julian Etse wird bis zum Sommer das Trikot des TSV Steinbach Haiger tragen. Beide Klubs haben sich auf eine Leihe verständigt, die dem 19-Jährigen Spielpraxis auf hohem Niveau ermöglichen soll. Für Etse bedeutet der Wechsel in die Regionalliga Südwest eine neue sportliche Umgebung, in der er regelmäßig gefordert wird und Erfahrungen sammeln kann, die im Profifußball entscheidend sind.

Der Weg an die Donau

Der Innenverteidiger war im Sommer von der U19 des VfL Bochum zum SSV Ulm 1846 Fußball gewechselt. Der Schritt an die Donau markierte für Etse den Übergang aus dem Juniorenbereich in den Männerfußball. Von Beginn an war klar, dass es für ihn vor allem darum gehen würde, sich an das Tempo, die Physis und die Anforderungen im Profibereich heranzuarbeiten.

Erste Einsätze im Ulmer Trikot

In seiner bisherigen Zeit bei den Spatzen sammelte Etse erste Pflichtspielminuten. Er absolvierte jeweils zwei Spiele in der 3. Liga sowie im WFV-Pokal. Diese Einsätze gaben Einblicke in sein Potenzial, machten aber zugleich deutlich, dass konstante Spielzeit auf diesem Niveau schwer zu garantieren ist – insbesondere in einer Saison, in der jeder Punkt für Ulm von enormer Bedeutung ist.

Klare Einordnung durch den Geschäftsführer

SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz ordnet die Leihe klar ein und betont den langfristigen Gedanken hinter der Entscheidung: „Julian wurde bewusst als Perspektivspieler verpflichtet. Nun hat sich für ihn die Möglichkeit ergeben, in der Regionalliga zu spielen und sich dort weiterzuentwickeln. Wir drücken ihm die Daumen und verfolgen weiterhin seinen Weg.“ Die Worte machen deutlich, dass Etse den Verein nicht aus dem Blickfeld verliert.