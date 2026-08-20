Julian Diringer: "Unser Torwart ist mit Mofa und Fahne über den Platz"

Julian Diringer agiert bei den Sportfreunden zumeist als Außenverteidiger. – Foto: Norbert Kreienkamp

In einer Serie stellen wir die Aufsteiger im Amateurfußball vor. Heute: die Sportfreunde Grißheim. Die Mannschaft aus dem Teilort von Neuenburg dominierte über weite Strecken der abgelaufenen Runde die Staffel IV der Kreisliga B. Zwei Niederlagen in der Schlussphase der Saison setzten das Team im Titelrennen aber noch mal unter Druck. Mit dem 4:1-Heimsieg gegen Schlatt machten die Grißheimer am vorletzten Spieltag die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Kreisliga A nach zwei B-Jahren perfekt. Julian Diringer, einer von drei Kapitänen bei den Sportfreunden, blickt auf die erfolgreiche Spielzeit zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.