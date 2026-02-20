Julian Ahrens und Mika Winkel bleiben dem SC Melle treu

Der SC Melle kann auch in der kommenden Saison auf zwei wichtige Führungsspieler bauen. Kapitän Julian Ahrens sowie sein Stellvertreter Mika Winkel haben ihre Zusage gegeben und werden dem Verein weiterhin erhalten bleiben.

Mika Winkel wechselte 2022 aus der U19-Bundesliga des VfL Osnabrück nach Melle und ist auf der rechten Seite inzwischen ein absoluter Dauerbrenner. Für ihn geht es am Melos-Platz in die fünfte Saison. Insgesamt lief der 22-Jährige bereits 95 Mal in der Landesliga auf, erzielte drei Tore und bereite zwölf Treffer vor. Auch in der laufenden Saison ist er absoluter Stammspieler.

Julian Ahrens kam im Winter 2023/24 von der Reserve des SV Meppen und entwickelte sich schnell zu einer zentralen Figur im Team. Seit Sommer 2024 führt der Innenverteidiger die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und bleibt auch im nächsten Jahr an Bord. Der 26-Jährige absolvierte bisher schon 57 Spiele für den Landesligisten und steuerte 13 Scorer bei.