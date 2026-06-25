Julia Kassen komplettiert das Torhüterinnen-Team

Kassen schließt sich der SGS an – Foto: Norbert Kreienkamp

Die 24-jährige Torhüterin stand zuletzt beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag und wechselt nun zur neuen Saison ins Ruhrgebiet.

Champions-League-Erfahrung

Kassen ist 1,79 Meter groß und hat in ihrer Karriere schon mehrere Stationen durchlaufen. Ausgebildet beim SV Meppen ging es zunächst weiter zum VfL Wolfsburg, für den sie in der Saison 2021/2022 sogar einmal in der Champions League auf dem Platz stand. Es folgte der Wechsel zum SC Freiburg, wo die Keeperin auch fünf Einsätze in der Bundesliga sammeln konnte. Von dort aus führte sie ihr Weg über den FC Carl Zeiss Jena und Union Berlin nun nach Essen-Schönebeck.

„Wir freuen uns, dass wir mit Julia eine ehrgeizige Torhüterin mit Bundesligaerfahrung für die SGS gewinnen konnten. Julia passt auch menschlich absolut zu uns und komplettiert unser Torwartteam“, sagt Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS Essen.