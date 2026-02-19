Julia Glaser spielt mit dem VfB Stuttgart um den Erstliga-Aufstieg

Seit 2024 im Dress des VfB Stuttgart: Julia Glaser | Foto: Hansjürgen Britsch (imago)

Julia Glaser hat in ihrer Fußballlaufbahn schon in den USA und in Italien gespielt. Nun klopft die Stürmerin aus Lörrach mit dem VfB Stuttgart ans Tor zur ersten Bundesliga.

Wer früher im Hause Glaser einfach so ins Wohnzimmer geplatzt wäre, hätte sich eventuell in Acht nehmen müssen. Vor fliegenden Bällen und ehrgeizigen Kickern. Oft mutierte das Wohnzimmer zum Fußballfeld, wie sich Julia Glaser erinnert. "Zwei gegen zwei mit unseren Eltern. Die Wohnzimmertür war das eine Tor, die Balkontür das andere", erzählt die 28 Jahre alte Lörracherin. Sie spielte meistens mit Papa Martin, ihr Bruder Patrice mit Mutter Susanne.

Was im Wohnzimmer seinen Anfang nahm, hat Julia Glaser bis in die zweite Bundesliga geführt. Seit Sommer 2024 läuft die Stürmerin für den VfB Stuttgart auf und kämpft aktuell mit dem Tabellenführer um den Aufstieg in die erste Bundesliga. 2021 gründete der fünfmalige deutsche Männer-Meister eine Frauenabteilung, ein Jahr später startete der Spielbetrieb. Es war auch der Reiz, beim Aufbau "ziemlich früh dabei sein zu können", der Glaser zum Wechsel bewog.