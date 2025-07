Julbach-Kirchdorf: Osman Akkan folgt auf Pascal Taboga

Osman Akkan ist im Verein kein Unbekannter: In den vergangenen Jahren war er als erfolgreicher Jugendtrainer für den FC Julbach-Kirchdorf tätig und hat maßgeblich zur positiven Entwicklung im Nachwuchsbereich beigetragen. Darüber hinaus bringt Akkan wertvolle Erfahrungen aus seiner aktiven Zeit als Spieler im höherklassigen Fußball - unter anderem beim damaligen ASC Simbach - mit, die er nun auf die nächste Ebene im Herrenbereich überträgt.







"Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist bereits in vollem Gange: Mit hoher Trainingsbeteiligung und überzeugenden Resultaten in den bisherigen Testspielen zeigt sich das Team engagiert und motiviert, die kommenden Herausforderungen erfolgreich anzugehen", heißt es in der vom Sportlichen Leiter Max Gottschaller verschickten Mitteilung. Sehr erfolgreichen verliefen bislang die Testmatches, in denen Hofbacher, Schachtner und Kameraden noch ungeschlagen sind. Unter anderem konnte Kreisliga-Absteiger FC Tiefenbach DJK mit 1:0 geschlagen werden. Mit dem gleichen Resultat konnte das Team auch am Samstag-Nachmittag gegen den benachbarten Isar-Rott-Kreisligisten TSV Ulbering die Oberhand behalten. Am Samstag erfolgt beim oberbayerischen Kreisklassisten SV Haiming die Generalprobe, ehe dann eine Woche später die SpVgg Haberskirchen zum Punktspielauftakt im Grenzort gastiert.





Die gute Aufbauphase macht Mut, dass der FC Julbach-Kirchdorf in der kommenden Spielzeit wieder eine bessere Rolle spielen kann. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga musste man sich in der Vorsaison mit dem fünften Tabellenplatz zufrieden geben.