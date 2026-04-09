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Jugoslavija müsste punkten – Rott und Berghausen im Kellerduell
Bezirksliga, Gruppe 2: Sollte Jugoslavija Wuppertal noch ein Wörtchen um den Landesliga-Aufstieg mitreden wollen, müsste die Zeciri-Elf beim Spitzenreiter zumindest einen Punkt holen.
von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Jugoslavija müsste in Reusrath punkten – Foto: wilhelm gundlach
In der Bezirksliga, Gruppe 2, geht es mit dem 27. Spieltag weiter und so langsam kommen wir in die ganz heiße Phase der Saison. Pünktlich dazu hat es sich im Tabellenkeller immer weiter verengt: Jetzt ist der SSV Berghausen zu Gast beim SC Viktoria Rott, die mit einem Zähler mehr auf dem Konto den Relegationsplatz belegt. Eine wenn nicht sogar spannendere Saison-Schlussphase bahnt sich an der Tabellenspitze an. Jugoslavija Wuppertal muss beim Spitzenreiter, dem SCReusrath, punkten, um sich noch an die Dreiergruppe heranzuschleichen. So sieht der Spieltag aus!
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