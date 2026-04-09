Jugoslavija müsste punkten – Rott und Berghausen im Kellerduell

Jugoslavija müsste in Reusrath punkten – Foto: wilhelm gundlach

In der Bezirksliga, Gruppe 2, geht es mit dem 27. Spieltag weiter und so langsam kommen wir in die ganz heiße Phase der Saison. Pünktlich dazu hat es sich im Tabellenkeller immer weiter verengt: Jetzt ist der SSV Berghausen zu Gast beim SC Viktoria Rott, die mit einem Zähler mehr auf dem Konto den Relegationsplatz belegt. Eine wenn nicht sogar spannendere Saison-Schlussphase bahnt sich an der Tabellenspitze an. Jugoslavija Wuppertal muss beim Spitzenreiter, dem SC Reusrath, punkten, um sich noch an die Dreiergruppe heranzuschleichen. So sieht der Spieltag aus!