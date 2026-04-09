 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Jugoslavija müsste punkten – Rott und Berghausen im Kellerduell

Bezirksliga, Gruppe 2: Sollte Jugoslavija Wuppertal noch ein Wörtchen um den Landesliga-Aufstieg mitreden wollen, müsste die Zeciri-Elf beim Spitzenreiter zumindest einen Punkt holen.

von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Jugoslavija müsste in Reusrath punkten
Jugoslavija müsste in Reusrath punkten – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

In der Bezirksliga, Gruppe 2, geht es mit dem 27. Spieltag weiter und so langsam kommen wir in die ganz heiße Phase der Saison. Pünktlich dazu hat es sich im Tabellenkeller immer weiter verengt: Jetzt ist der SSV Berghausen zu Gast beim SC Viktoria Rott, die mit einem Zähler mehr auf dem Konto den Relegationsplatz belegt. Eine wenn nicht sogar spannendere Saison-Schlussphase bahnt sich an der Tabellenspitze an. Jugoslavija Wuppertal muss beim Spitzenreiter, dem SC Reusrath, punkten, um sich noch an die Dreiergruppe heranzuschleichen. So sieht der Spieltag aus!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien 27. Spieltags:

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
13:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

So., 12.04.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
12:45live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:15live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage:

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2