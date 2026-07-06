Jugendvorstand des MTV Union Hamborn erklärt Rücktritt Daniel Valasek, Marco Klein und Maurice Vesper sehen beim MTV Union Hamborn keine Unterstützung für den von ihnen eingeschlagenen Weg. von Union Hamborn Jugend / kpn · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Beim MTV Union Hamborn ist der Jugendvorstand zurückgetreten. – Foto: Wolfgang Schwarz

Beim MTV Union Hamborn wird es Veränderungen im Bereich der Jugendarbeit geben. Denn Daniel Valasek, Marco Klein und Maurice Vesper legen ihre Ämter im Jugendvorstand mit sofortiger Wirkung nieder. Über ihre Beweggründe geben sie in einer Stellungnahme Auskunft, die ihr im Wortlaut nun hier nachlesen könnt.

Das sagt der Jugendvorstand "Nach reiflicher Überlegung haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschieden. Ausschlaggebend sind unüberbrückbare Differenzen mit dem geschäftsführenden Vorstand sowie die aus unserer Sicht fehlende Grundlage für eine professionelle, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Wir sind mit dem klaren Ziel angetreten, die Jugendabteilung strukturell und organisatorisch weiterzuentwickeln und den MTV Union Hamborn insgesamt professioneller aufzustellen. Dabei ging es uns nicht nur um die Jugend. Wir wollten dazu beitragen, den gesamten Verein in der Stadt Duisburg wieder stärker sichtbar zu machen, neue Partner und Sponsoren zu gewinnen und Union Hamborn zukunftsfähiger aufzustellen.

In den vergangenen Wochen haben wir bereits einiges bewegt, neue Ideen eingebracht, Kontakte aufgebaut und konkrete Projekte angestoßen. Die Rückmeldungen von anderen Vereinen, Partnern, Sponsoren und auch aus den Reihen der eigenen Vereinsmitglieder waren dabei durchweg positiv. Das hat uns darin bestärkt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Umso enttäuschender ist für uns, dass wir für diesen Weg nicht die notwendige Unterstützung erhalten haben und in viele wichtige Themen und Entscheidungen überhaupt nicht einbezogen wurden. Wenn Engagement, neue Ideen und bereits angestoßene Entwicklungen nicht unterstützt werden, entsteht für uns der Eindruck, dass die von uns angestrebte Entwicklung in dieser Form nicht gewollt ist.