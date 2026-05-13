Jugendtrainer*innen gesucht!

von Fabian Kunitzky · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

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Der PTSV Jahn Freiburg sucht für die kommende Saison 2026/27 noch engagierte Trainer*innen für seine Jugendteams.

Konkret suchen wir für folgenden Mannschaften noch Co-Trainer: