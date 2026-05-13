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Vereinsnachrichten
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Jugendtrainer*innen gesucht!
von Fabian Kunitzky · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser
Der PTSV Jahn Freiburg sucht für die kommende Saison 2026/27 noch engagierte Trainer*innen für seine Jugendteams.
Konkret suchen wir für folgenden Mannschaften noch Co-Trainer:
U19 (Verbandsliga)
U18 (Bezirksliga)
Außerdem suchen wir jederzeit motivierte Trainer*innen für den Kinderfußballbereich (bis zur D-Jugend). Hier bieten wir erste Einblicke in das Trainer*innen-Dasein sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Qualifizierung und Weiterbildung (z.B. Kindertrainer-Zertifikat).