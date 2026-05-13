 2026-05-12T12:35:39.633Z

Vereinsnachrichten

Jugendtrainer*innen gesucht!

von Fabian Kunitzky · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

Der PTSV Jahn Freiburg sucht für die kommende Saison 2026/27 noch engagierte Trainer*innen für seine Jugendteams.

Konkret suchen wir für folgenden Mannschaften noch Co-Trainer:

  • U19 (Verbandsliga)
  • U18 (Bezirksliga)

Außerdem suchen wir jederzeit motivierte Trainer*innen für den Kinderfußballbereich (bis zur D-Jugend). Hier bieten wir erste Einblicke in das Trainer*innen-Dasein sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Qualifizierung und Weiterbildung (z.B. Kindertrainer-Zertifikat).

Bei Interesse könnt ihr euch jederzeit bei unserer Jugendleitung melden: jugendleitung@ptsv-jahn-fussball.de.